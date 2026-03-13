- Home
- Cheapest Petrol : 55 పైసలకే డీజిల్, 2 రూపాయలకే పెట్రోల్.. ఈ దేశాల్లో ఫ్యూయల్ చాక్లెట్ కంటే చీఫ్ గురూ..!
మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో యుద్దవాతావరణం కారణంగా ప్రపంచ దేశాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. మరి యుద్దం జరుగుతున్న ఇరాన్ లో వీటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి..? తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు.
ప్రపంచంలో పెట్రోల్ ధర అతి తక్కువగా ఉన్న దేశమేది..?
Petrol Diesel Price : ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలతో ఇరాన్ యుద్దం ఎఫెక్ట్ యావత్ ప్రపంచంపై కనిపిస్తోంది. ఇండియాపై కూడా యుద్ద ప్రభావం గట్టిగానే ఉంది... ఇప్పటికే వంటగ్యాస్ (LPG) కొరత ఏర్పడింది... దీంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోయింది. గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాపై ఆంక్షలు విధించింది కేంద్రం. ఇక ప్రపంచ మార్కెట్ లో ముడి చమురు (క్రూడ్ ఆయిల్) ధరలు పెరిగాయి... దీంతో మన చుట్టుపక్కల దేశాలు శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ లు ఇప్పటికే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచేశాయి. భారత్ ఇప్పటికయితే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను నియంత్రిస్తోంది... కానీ ఆయిల్ కంపెనీల ఒత్తిడితో త్వరలోనే ధరలు పెరిగే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్) లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.110 దాటే అవకాశాలున్నాయట... దేశవ్యాప్తంగా ఇదే స్థాయిలో పెరుగుదల ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణుల అంచనా. ఇలా సామాన్యులపై ఇంధన భారం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అయితే క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకునే ఇండియా లాంటి దేశాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి... మరి ఉత్పత్తి చేసే దేశాల్లో ఎలా ఉంటాయి..? మరీముఖ్యంగా యుద్దం జరుగుతున్న ఇరాన్ లో వీటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా..? చమురు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్న మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇరాన్లో చాక్లెట్ కంటే చీప్ గా డీజిల్, పెట్రోల్...
ప్రస్తుతం యుద్ద వాతావరణంతో అట్టుడికిపోతున్న ఇరాన్ లో చమురు నిల్వలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. ఈ దేశం నుండే అత్యధికంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ను ప్రపంచ దేశాలకు సరఫరా అవుతుంది. అయితే చాలా మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో చమురు ఉత్పత్తి అవుతుంది... వీటన్నింటితో పోలిస్తే ఇరాన్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు చాలా తక్కువ. ఇక్కడ లీటర్ పెట్రోల్ ధర భారత కరెన్సీలో కేవలం రూ.2.68... డీజిల్ ధర కేవలం 55 పైసలు మాత్రమే. ఇరాన్లో భారీ చమురు నిల్వలు, ప్రభుత్వ సబ్సిడీలే దీనికి కారణం.
వెనిజులాలో లీటర్ డీజిల్ కేవలం రూ.37 పైసలే...
ఇరాన్ మాదిరిగానే వెనిజులా కూడా తమ దేశ ప్రజలకు చాలా తక్కువధరకే పెట్రోల్, డీజిల్ అందిస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలున్న వెనిజులాలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.3.23. డీజిల్ ధర ఇరాన్ కన్నా తక్కువ... కేవలం 37 పైసలు మాత్రమే. దశాబ్దాలుగా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సబ్సిడీలే ఈ తక్కువ ధరలకు కారణం.
కువైట్ లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు...
కువైట్లో కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు చాలా తక్కువ. ఇక్కడ లీటర్ పెట్రోల్ సుమారు రూ.31.5, డీజిల్ రూ.34.6 (ఇండియన్ కరెన్సీలో) లభిస్తుంది. ఇక అల్జీరియాలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 32.7 కాగా, డీజిల్ ధర రూ. 20.7 మాత్రమే.
అంగోలాలోనూ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు..
అధిక చమురు సంపద ఉన్న మరో దేశం అంగోలా… ఇది ఆఫ్రికన్ కంట్రీ. ఇక్కడ కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తక్కువగానే ఉన్నాయి. అంగోలాలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.30.3, డీజిల్ ధర రూ.40.3. అంగోలా ఒక ప్రధాన చమురు ఉత్పత్తి దేశం కావడం, అధిక దేశీయ ఉత్పత్తి ఉండటమే దీనికి కారణం.
ఈజిప్ట్ లో ఫ్యూయల్ ధరలివే..
మార్చి 2026 నాటికి, ఈజిప్టులో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.31.3, డీజిల్ ధర సుమారు రూ.34.1. గా ఉన్నాయి. ఈ దేశాల్లో ఇంధన ధరలు ఇంత చౌకగా ఉండటానికి ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు, దేశీయ ఇంధన ఉత్పత్తి ప్రధాన కారణాలు.
క్రూడ్ ఆయిల్ నిల్వల కారణంగానే ఒకప్పుడు పేద దేశాలు ఇప్పుడు రిచ్ కంట్రీస్ గా మారాయి… అక్కడి ప్రభుత్వాలు తమ ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందించగలుగుతున్నాయి. విరివిగా లభించే పెట్రోల్, డీజిల్ ను అతి తక్కువ ధరకే ప్రజలకు అందించగలుగుతున్నాయి.