EV battery replacement Cost : ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బ్యాటరీ మార్చాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది?
ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బ్యాటరీ మార్చాలంటే అయ్యే భారీ ఖర్చు భవిష్యత్తులో తగ్గే అవకాశం ఉందని కొత్త టెక్నాలజీలను చూస్తూ అర్థమవుతోంది. ఇండియాలో బ్యాటరీల తయారీ, కొత్త డిజైన్లు ఇందుకు సాయపడనున్నాయి.
ఈవి కార్ల బ్యాటరీ ధరలు తగ్గుతాయా?
ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలనుకునే వాళ్లను భయపెట్టే ప్రధాన విషయం బ్యాటరీ మార్పిడి ఖర్చు. కారు రేంజ్, ఛార్జింగ్ టైమ్తో పాటు బ్యాటరీ పాడైతే ఎంత ఖర్చవుతుందనేది చాలామంది ఆలోచిస్తుంటారు. ఈవీల్లో అత్యంత ఖరీదైన పార్ట్ బ్యాటరీనే. అయితే బ్యాటరీ తయారీ టెక్నాలజీలో వస్తున్న మార్పులు, ప్రొడక్షన్ ఖర్చులు తగ్గడం వల్ల భవిష్యత్తులో బ్యాటరీ మార్పిడి ఖర్చు తగ్గుతుందని సామాన్య ప్రజలే కాదు ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు సైతం భావిస్తున్నారు.
భారత్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల (EV) బ్యాటరీ మార్చాలంటే ప్రస్తుతం సుమారు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. ప్రీమియం కార్లు, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్లు ఉన్న మోడళ్లలో అయితే ఈ ఖర్చు రూ.10 లక్షలు దాటే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే కారు బ్రాండ్, బ్యాటరీ సామర్థ్యం, కంపెనీ ధరలు, వారంటీ వంటి అంశాలపై అసలు ఖర్చు ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈవి కార్ల బ్యాటరీలో కీలక మార్పులు
బ్యాటరీ తయారీ కంపెనీలు ఇప్పుడు మరింత మెరుగైన సెల్ టెక్నాలజీలు, కొత్త డిజైన్లు, సింపుల్ తయారీ విధానాలను డెవలప్ చేస్తున్నాయి. తక్కువ ముడిసరుకుతో ఎక్కువ ఎనర్జీని స్టోర్ చేయడం, తయారీలో వేస్టేజ్ తగ్గించడం లాంటివి చేస్తున్నాయి. బ్యాటరీ ప్యాక్ డిజైన్ను సింపుల్ చేయడం వల్ల అదనపు విడిభాగాల అవసరం కూడా తగ్గుతుంది. స్మార్ట్ఫోన్ల తరహాలోనే టెక్నాలజీ పెరగడం, భారీ స్థాయిలో ప్రొడక్షన్ జరగడం వల్ల బ్యాటరీల తయారీ ఖర్చు తగ్గుతుంది. కానీ కార్ల బ్యాటరీల విషయంలో సేఫ్టీ, కెపాసిటీ, ఎక్కువ కాలం మన్నిక రావడం కూడా చాలా ముఖ్యం.
భారీ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఖర్చు తగ్గుతుందా?
బ్యాటరీ సెల్స్ను భారీ స్థాయిలో తయారు చేసినప్పుడు, కంపెనీలు తమ ఫ్యాక్టరీల సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వాడుకోగలుగుతాయి. ప్రొడక్షన్ ఖర్చు ఎక్కువ యూనిట్లకు పంపిణీ అవ్వడం, సప్లై చైన్ మెరుగుపడటం వల్ల రేట్లు తగ్గుతాయి. బ్యాటరీ కంపెనీల మధ్య పోటీ పెరగడం కూడా ధరలు తగ్గడానికి ఒక కారణం అవుతుంది.
బ్యాటరీ కెమికల్ కాంపోజిషన్లో వచ్చే మార్పులు కూడా ఇక్కడ కీలకం. లిథియం అయాన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీలు ఇప్పుడు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన బెస్ట్ ఆప్షన్గా మారాయి. అయితే అన్ని కార్లకు ఒకే రకమైన బ్యాటరీ టెక్నాలజీ సెట్ అవ్వదు. రేంజ్, పెర్ఫార్మెన్స్, ఖర్చు, మన్నిక లాంటివి చూసుకుని కంపెనీలు బ్యాటరీలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాయి.
పాత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బ్యాటరీ మార్చడానికి కూడా ఖర్చు తగ్గుతుందా?
కొత్త బ్యాటరీల తయారీ ఖర్చు తగ్గితే, భవిష్యత్తులో బ్యాటరీ మార్పిడి ఖర్చు కూడా తగ్గొచ్చు. కానీ అన్ని ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బ్యాటరీ మార్పిడి ఖర్చు ఒకేలా తగ్గుతుందని గ్యారెంటీ లేదు. కారు మోడల్, బ్యాటరీ కెపాసిటీ, సాఫ్ట్వేర్, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్, సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ ఈ ఖర్చును డిసైడ్ చేస్తాయి.
బ్యాటరీలో ఏదైనా ఒక పార్ట్ పాడైతే, మొత్తం ప్యాక్ మార్చాల్సిన అవసరం లేకుండా కొన్ని కార్లలో రిపేర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సెల్స్ లేదా బ్యాటరీ మాడ్యూల్స్ను విడిగా రిపేర్ చేసే సిస్టమ్స్ వస్తే ఈవి కార్ల ఓనర్లకు చాలా లాభం. దీనికోసం మంచి సర్వీస్ సెంటర్లు, ట్రైనింగ్ తీసుకున్న టెక్నీషియన్లు కావాలి.
ఇండియాలో బ్యాటరీ తయారీ చాలా కీలకం
ఇండియాలో బ్యాటరీ తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అడ్వాన్స్డ్ కెమిస్ట్రీ సెల్ బ్యాటరీల లోకల్ ప్రొడక్షన్ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (PLI) స్కీమ్ ఇందులో చాలా ముఖ్యం. లోకల్ సప్లై చైన్ డెవలప్ చేయడం, బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ పెంచడం వల్ల లాంగ్ రన్లో ఖర్చులు తగ్గుతాయి.
అదే సమయంలో ముడిసరుకు ధరలు, దిగుమతులపై ఆధారపడటం, గ్లోబల్ సప్లై చైన్లో మార్పులు లాంటివి సవాళ్లుగా మారొచ్చు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బ్యాటరీ మార్పిడి ఖర్చు భవిష్యత్తులో తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ అది అన్ని మోడల్స్లో ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. అందుకే ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనేటప్పుడు బ్యాటరీ వారంటీ, మార్పిడి ఖర్చు, రిపేర్ సదుపాయాలు చెక్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.