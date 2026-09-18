టాటా టియాగో ఈవీ కారు రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లలో వస్తోంది. 19.2 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ మోడల్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 223 కి.మీ, 24 kWh బ్యాటరీ మోడల్ 293 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది.
ఈ టాటా కారును ఛార్జ్ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఛార్జర్ బాక్స్ ఉపయోగిస్తారు. ఫాస్ట్ హోమ్ వాల్ ఛార్జర్ ద్వారా ఈ కారును చాలా వేగంగా ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు.
టాటా టియాగో ఈవీ కారును మీరు ఇంట్లోనే చాలా సులభంగా ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సదుపాయం ఉండటం వల్ల బయట ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కోసం వెతికే టెన్షన్ తప్పుతుంది.
ప్రయాణికుల భద్రత కోసం కంపెనీ ఈ కారులో 2 ఎయిర్బ్యాగ్స్ అందించింది. మార్కెట్లో ఈ కారు ధర రూ.7.99 లక్షల నుంచి మొదలై రూ.11.14 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
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