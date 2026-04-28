Car AC : ఈ మండుటెండల్లో మీ కారు ఏసీ కూలింగ్ పెరగాలా..? ఈ 5 చిట్కాలు పాటించండి
వేసవిలో కారు ఏసీ పనితీరును మెరుగుపరిచే 5 సులభమైన చిట్కాలు ఇవి. ఈ మండుటెండల్లో ప్రయాణాలు చేసేవారు ఈ చిట్కాలు పాటించారో చల్లచల్లగా జర్నీ చేయడమే కాదు ఇంధనం ఆదా చేసుకుంటారు.
మీ కారును మరింత చల్లగామార్చే ఏసీ చిట్కాలు...
ఇండియాలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి… తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఏకంగా 45 డిగ్రీలకు పైగా టెంపరేచర్స్ నమోదవుతున్నాయి. ఇలాంటి టైంలో ప్రయాణమంటే ఇబ్బందులు తప్పవు… ఇక కారులో ఏసీ సరిగ్గా పనిచేయకుంటే ఆ ప్రయాణం నరకమే. అయితే చాలామంది కారు ప్రయాణంలో కొన్ని సింపుల్ విషయాలను పట్టించుకోరు… దీనివల్ల కూడా ఏసీ కూలింగ్ తగ్గి, కారుపై అదనపు భారం పడుతుంది. ఈ ఐదు చిట్కాలు పాటిస్తే మీ కారు ఏసీ పనితీరును సులభంగా మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.
వేడి గాలిని బయటకు పంపండి
కారును ఎండలో పార్క్ చేసినప్పుడు లోపలంతా వేడి గాలి నిండిపోతుంది. ఇలాంటి సమయంలో కారు స్టార్ట్ చేసేముందు నిమిషంపాటు డోర్లు, కిటికీలు తెరిచి ఉంచండి. దీంతో లోపలున్న వేడి గాలి బయటకు వెళ్లిపోతుంది... అప్పుడు కారు స్టార్ట్ చేసి ఏసి ఆన్ చేస్తే క్యాబిన్ త్వరగా చల్లబడుతుంది.
కారు స్టార్ట్ చేయగానే ఏసీ ఆన్ చేయకండి
కారు స్టార్ట్ చేయగానే ఏసీ ఆన్ చేసి ఫుల్ కూలింగ్లో పెట్టకూడదు... ముందు కారును కాసేపు నడపండి. కొద్దిదూరం వెళ్లాక ఏసి ఆన్ చేయండి... ఎందుకంటే ఇంజిన్ రన్ అవుతుంటే ఏసీ కంప్రెసర్ సమర్థంగా పనిచేసి, క్యాబిన్ త్వరగా చల్లబడుతుంది. సిస్టమ్పై ఓవర్లోడ్ పడకుండా నెమ్మదిగా టెంపరేచర్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్లండి.
రీసర్క్యులేషన్ మోడ్ను సరిగ్గా వాడండి
కారులోని రీసర్క్యులేషన్ మోడ్ను ఆన్ చేయండి… దీంతో బయటి వేడి గాలి లోపలికి రాకుండా క్యాబిన్లోని గాలినే మళ్లీ మళ్లీ చల్లబరుస్తుంది. దీనివల్ల క్యాబిన్ త్వరగా కూల్ అవుతుంది.
అయితే లాంగ్ డ్రైవ్స్లో దీన్ని కంటిన్యూగా వాడొద్దు. ఎందుకంటే లోపల గాలి నాణ్యత తగ్గే అవకాశం ఉంది. అప్పుడప్పుడు బయట గాలి కూడా కారులోకి వచ్చేలా రిసర్క్యులేషన్ మోడ్ ను సెట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.
మీ ఏసీని రెగ్యులర్గా సర్వీస్ చేయించండి
ఈ ఎండాకాలం ఏసీ సరిగ్గా పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం ఎయిర్ ఫిల్టర్ను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, గ్యాస్ లెవల్స్ చెక్ చేయించాలి, లీకులు లేకుండా చూసుకోవాలి. రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ వల్ల ఏసీ పనితీరు బాగుంటుంది.
సరైన చోట పార్క్ చేయండి
వీలైనంత వరకు మీ కారును నీడలో పార్క్ చేయండి. ఇది కారు లోపలి ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అప్పుడు ఏసీపై అంతగా భారం పడదు, తక్కువ సమయంలోనే కారు చల్లబడుతుంది. మండుటెండల్లో హాయిగా ప్రయాణించవచ్చు.
ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే వేసవిలోనూ మీ కారు చల్లగా ఉంటుంది. అంతేకాదు జాగ్రత్తగా ఏసి వాడటంవల్ల ఇంధనం ఆదా అవుతుంది... తద్వారా డబ్బులు ఆదా అవడంతో పాటు ఏసీ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇలా ఈ వేసవిలో మీ కారు ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చుకొండి.