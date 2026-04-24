Summer Grooming: ఎండాకాలంలో ఇలా చేస్తే చెమట దుర్వాసన రాదు

వేసవిలో చెమట ఎక్కువగా రావడంతో చర్మంపై వ్యర్థాలు పేరుకుపోతాయి. దానివల్ల చర్మ సమస్యలు రావొచ్చు. అందువల్ల బాడీ హెయిర్ తీయడం వల్ల చర్మానికి గాలి తగిలి చెమట పుట్టదు. ఫ్రెష్గా ఉంటారు.
ఎండకాలంలో వేడి, చెమట వల్ల చర్మంపై ఫంగల్ లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి. చర్మాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే వీటిని తగ్గించుకోవచ్చు.
వెంట్రుకలు తీసేసిన తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ వాడాలి. ఇది వేసవిలో చర్మం పొడిబారకుండా చేసి, మృదువుగా, నునుపుగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
Stress Relief Foods: ఇవి తింటే ఎలాంటి ఒత్తిడైనా తగ్గిపోతుంది
Black Beads: బడ్జెట్ లో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మంగళసూత్రాలు
Kitchen Gadgets: రూ.150 లోపు దొరికే కిచెన్ టూల్స్.. ఇవి ఉంటే పని ఈజీ!
Beauty Tips: ముఖంపై ఒక్క మొటిమ కూడా లేకుండా చేసే సింపుల్ టిప్స్ ఇవిగో!