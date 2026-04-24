Summer Grooming: ఎండాకాలంలో ఇలా చేస్తే చెమట దుర్వాసన రాదు

వేసవిలో చెమట ఎక్కువగా రావడంతో చర్మంపై వ్యర్థాలు పేరుకుపోతాయి. దానివల్ల చర్మ సమస్యలు రావొచ్చు. అందువల్ల బాడీ హెయిర్ తీయడం వల్ల చర్మానికి గాలి తగిలి చెమట పుట్టదు. ఫ్రెష్‍గా ఉంటారు.

life Apr 24 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Asianet News
చెమట వాసన దూరం

వెంట్రుకలు చెమటను పట్టి ఉంచుతాయి. దీనివల్ల అక్కడ బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోతుంది. అందుకే బాడీ హెయిర్ తొలగిస్తే చెమట వాసన చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
చర్మంపై కురుపులు రాకుండా..

ఎక్కువ చెమట పట్టడం వల్ల వెంట్రుకల కుదుళ్లలో మురికి పేరుకుపోతుంది. దీనివల్ల కురుపులు, దురద వస్తాయి. హెయిర్ రిమూవ్ చేస్తే ఈ సమస్య ఉండదు.
సన్‌స్క్రీన్ బాగా పనిచేస్తుంది

వెంట్రుకలు లేని చర్మంపై సన్‌స్క్రీన్ లోషన్లు బాగా అప్లై అవుతాయి. చర్మం లోపలికి సులభంగా ఇంకిపోతాయి. దీంతో ఎండ నుంచి మంచి రక్షణ దొరుకుతుంది.
గాలి బాగా తగులుతుంది

శరీరంపై ఉన్న వెంట్రుకలను తొలగించడం వల్ల చర్మానికి గాలి బాగా తగులుతుంది. దీనివల్ల శరీరం చల్లగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లకు చెక్

ఎండకాలంలో వేడి, చెమట వల్ల చర్మంపై ఫంగల్ లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి. చర్మాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే వీటిని తగ్గించుకోవచ్చు.

డెడ్ స్కిన్ తొలగిపోతుంది

హెయిర్ రిమూవల్ చేసేటప్పుడు, వెంట్రుకలతో పాటు చర్మంపై ఉన్న మృతకణాలు కూడా తొలగిపోతాయి. దీనివల్ల చర్మం మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.
చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది

వెంట్రుకలు తీసేసిన తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ వాడాలి. ఇది వేసవిలో చర్మం పొడిబారకుండా చేసి, మృదువుగా, నునుపుగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

