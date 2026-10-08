New Car Vs Used Car : కొత్త కారా లేక సెకండ్ హ్యాండ్ కారా? 2026లో ఏది కొంటే బెస్ట్!
కొత్త కారు కొనడం బెస్టా లేక సెకండ్ హ్యాండ్ కారు తీసుకోవడం మంచిదా? ధర, డిప్రిసియేషన్, మెయింటెనెన్స్, హిడెన్ ఛార్జీల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
కొత్త కారా? సెకండ్ హ్యాండ్ కారా? 2026లో ఏది బెస్ట్?
కొత్త కారు కొనాలా లేక రెండుమూడేళ్లు వాడిన పాత కారు తీసుకోవాలా అనే డౌట్ చాలా మందికి వస్తుంది. ఇందులో చాలా ఆర్థికపరమైన విషయాలు దాగి ఉన్నాయి. కొత్త కారు కొంటే మీకు పూర్తి వారంటీ, లేటెస్ట్ ఫీచర్లు దొరుకుతాయి. అదే పాత కారు తీసుకుంటే డిప్రిసియేషన్ (తరుగుదల) పోను మీకు చాలా డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
కారు కొనడం అంటే కేవలం ఒక వాహనాన్ని ఎంచుకోవడం మాత్రమే కాదు. బ్రాండ్ న్యూ కారు ఇచ్చే సంతృప్తి కోసం ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టాలా? లేక రెండేళ్లు వాడిన కారుతో డబ్బు ఆదా చేసుకోవాలా? అని ఆలోచించాలి. కొత్త కారు కొంటే కొత్త వారంటీ, కొత్త ఫీచర్లు వస్తాయి. అంతకుముందు ఎవరూ వాడలేదనే ప్రశాంతత ఉంటుంది.
మరోవైపు పాత కారు తీసుకుంటే తక్కువ బడ్జెట్లో హై-ఎండ్ మోడల్ లేదా ఖరీదైన కారును కొనుక్కోవచ్చు. కానీ డిప్రిసియేషన్, ఇన్సూరెన్స్, మెయింటెనెన్స్, ఫైనాన్స్ ఖర్చులన్నీ లెక్కేస్తే, మీరు అనుకున్నంత డబ్బు ఆదా కాకపోవచ్చు. మరి ఆర్థికంగా ఏ నిర్ణయం సరైనదో చూద్దాం.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు
మొదటి ఓనర్ ఇప్పటికే కారు డిప్రిసియేషన్ భరించాడు కాబట్టి, రెండేళ్లు వాడిన పాత కారు మీకు తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది. అదే కొత్త కారు అయితే బ్రాండ్ న్యూ వారంటీ, పక్కా ఓనర్షిప్ హిస్టరీ, లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో వస్తుంది… కానీ ఎక్కుడ డబ్బులు పెట్టాలి.
పాత కారు అయితే హై-ఎండ్ వేరియంట్ లేదా పెద్ద ఎస్యూవీ (SUV)ని మీరు కొనుక్కోవచ్చు. కానీ మెయింటెనెన్స్, రిపేర్ ఖర్చులను కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. కొత్త కారు లోన్ వడ్డీ రేట్లు, నిబంధనలు పాత కారు లోన్ల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ మొత్తం ఖర్చుపై ప్రభావం చూపుతాయి.
పాత కారు కొనేటప్పుడు ప్రీ-పర్చేజ్ ఇన్స్పెక్షన్ (కొనేముందు తనిఖీ), సర్వీస్ హిస్టరీ వెరిఫికేషన్ కచ్చితంగా చేయాలి. అలాగే ఆర్సీ (RC), ఇన్సూరెన్స్ బదిలీ ప్రక్రియను కూడా పక్కాగా పూర్తి చేసుకోవాలి.
కొత్త కారు కొనడం మంచిదేనా?
మీరు కొత్త కారు కొన్నప్పుడు, మీకు నచ్చిన మోడల్, కలర్, ఫీచర్లను స్వేచ్ఛగా ఎంచుకోవచ్చు. పాత ఓనర్ కారును ఎలా వాడాడో అనే టెన్షన్ మీకు అస్సలు ఉండదు. బ్రాండ్ న్యూ కంపెనీ వారంటీ, కారు పూర్తి హిస్టరీ, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, సేఫ్టీ ఫీచర్లు మీకు సొంతం అవుతాయి.
మీరు కారును 7 నుంచి 10 ఏళ్ల పాటు వాడుకోవాలనుకుంటే ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం. కారు వయసు 7, 8 లేదా 9 ఏళ్లు దాటినా కూడా, మొదటి కొన్ని ఏళ్లలో పెద్దగా రిపేర్లు రావు. అయితే రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్, విడిభాగాలు, డ్యామేజీల వల్ల కారు మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కొత్త కారు కొనేవారికి బ్యాంకులు సులభంగా లోన్లు ఇస్తాయి. కొత్త కార్ల కోసం మీరు తక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. బ్యాంకుల బట్టి వడ్డీ రేట్లు, గరిష్ట లోన్ మొత్తం మారుతుంటాయి. ఉదాహరణకు, సెప్టెంబర్ 2026లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ పాత కార్లపై 12.95% నుంచి 14.55% వరకు వడ్డీ రేట్లను ఆఫర్ చేసింది.. కొత్తకార్లపై ఇది తక్కువగా ఉంటుంది.
ఇందులో ఉన్న అతిపెద్ద మైనస్ పాయింట్ డిప్రిసియేషన్ (తరుగుదల). మీ కారు రీసేల్ మార్కెట్లోకి రాగానే దాని ధరను తగ్గించే అంశాలు చాలా ఉంటాయి. డిమాండ్, కారు వయసు, తిరిగిన కిలోమీటర్లు, కండిషన్, కొత్త మోడల్ అప్డేట్స్ లాంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. సెకండ్ హ్యాండ్ కారు మొదటి డిప్రిసియేషన్ భారాన్ని మోసేది కొత్త కారు కొనేవాళ్లే.
సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేటప్పుడు గమనించాల్సినవి
పాత కారు కొనుగోలు విధానాన్ని కూడా మారుస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట బడ్జెట్లో కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ కొనే బదులు, అదే బడ్జెట్లో రెండేళ్లు వాడిన ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్, సెడాన్ లేదా చిన్న ఎస్యూవీని మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు.
మొదటి ఓనర్ ఇప్పటికే కారు డిప్రిసియేషన్లో కొంత భాగాన్ని భరించాడు. భారతీయ మార్కెట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, మాస్-మార్కెట్ కార్లు రెండు లేదా మూడేళ్లలో 28% నుంచి 38% వరకు డిప్రిసియేషన్ (విలువ తగ్గడం) అవుతాయని అంచనా. అయితే కారు మోడల్ను బట్టి ఈ తరుగుదల మారుతుంది.
కానీ, రెండుమూడేళ్ల పాత కారు కాబట్టి అది మంచి కండిషన్లో ఉంటుందని గుడ్డిగా నమ్మకూడదు. ఎక్కువ కిలోమీటర్లు తిరిగిన, యాక్సిడెంట్ అయిన, సర్వీస్ రికార్డులు లేని లేదా సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయని పాత కారు కొంటే భవిష్యత్తులో భారీగా రిపేర్ ఖర్చులు వస్తాయి. కంపెనీ ఇచ్చిన మిగిలిన వారంటీని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. కారు కండిషన్ను బట్టి, కొన్ని రెండేళ్ల పాత కార్లకు ఇంకా వారంటీ కవరేజ్ ఉండొచ్చు. వారంటీ ఆటోమేటిక్గా బదిలీ అవుతుందని అనుకోకుండా, కంపెనీని అడిగి నిర్ధారించుకోండి.
పాత కారు కొంటే వచ్చే హిడెన్ ఛార్జీలు
కారు అమ్మకానికి పెట్టిన ధర మాత్రమే ఫైనల్ కాదు. పాత కార్లకు తరచుగా కొత్త టైర్లు, బ్యాటరీ, బ్రేక్ ప్యాడ్లు, ఫ్లూయిడ్స్ మార్చడం లేదా పెద్ద సర్వీసింగ్ అవసరం అవుతుంది. కొనుగోలుదారులు కారు ధరతో పాటు వీటికి కూడా బడ్జెట్ కేటాయించుకోవాలి.
కారును ప్రొఫెషనల్ మెకానిక్తో చెక్ చేయించడం చాలా ముఖ్యం. ఇంజిన్, గేర్బాక్స్, సస్పెన్షన్, బ్రేకులు, ఏసీ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టైర్లు, అండర్బాడీ పార్ట్లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయించండి. వెహికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ (VIN), రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్లు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. సర్వీస్ హిస్టరీ, యాక్సిడెంట్ వివరాలను కూడా చెక్ చేయండి.
డాక్యుమెంట్లు కూడా చాలా ముఖ్యం. ఆర్టీఓ (RTO) నిబంధనల ప్రకారం, ఫామ్ 29, 30 పూర్తి చేసి ఓనర్షిప్ మార్చుకోవాలి. ఇన్సూరెన్స్ బదిలీని కూడా మీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో నమోదు చేసుకోవాలి. ఐఆర్డీఏఐ (IRDAI) నిబంధనల ప్రకారం, మీ దగ్గర కాంప్రహెన్సివ్ లేదా ప్యాకేజీ పాలసీ ఉంటే, ఓన్-డ్యామేజ్ క్లెయిమ్ పొందడానికి ఓనర్షిప్ మారిన 14 రోజుల్లోపు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి తెలియజేయాలి.
2026లో మీరు ఏ కారు కొనాలి?
మీరు కారును ఎలా వాడాలనుకుంటున్నారు, ఎంత రిస్క్ తీసుకోగలరు అనే దానిపైనే మీ నిర్ణయం ఆధారపడి ఉంటుంది. కొత్త కారు కొంటే మీకు బ్రాండ్ న్యూ వారంటీ, క్లియర్ ఓనర్షిప్ హిస్టరీ వస్తాయి. అలాగే మొదట్లో డ్రైవింగ్ ఖర్చులు కూడా తక్కువే ఉంటాయి. కారును చాలా ఏళ్ల పాటు వాడుకోవాలనుకునే వారికి, పాత కారును టెస్ట్ చేసే తలనొప్పులు వద్దనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
రెండేళ్లు వాడిన పాత కారు కొంటే, తక్కువ బడ్జెట్లోనే హై-ఎండ్ మోడల్ లేదా పెద్ద కారును మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇన్సూరెన్స్, సర్వీసింగ్, రిపేర్లు, ఫైనాన్స్ ఖర్చులను భరించగలిగితేనే ఇది వర్కవుట్ అవుతుంది.
మీరు కారును ఎన్ని రోజులు ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారో లెక్కేసుకుని, దానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చును అంచనా వేయండి. ఇందులో కారు ధర, లోన్ వడ్డీ, ఇన్సూరెన్స్, సర్వీసింగ్, రిపేర్లు, పెట్రోల్ ఖర్చు, రీసేల్ వాల్యూ అన్నీ కలుపుకోవాలి. కొనేటప్పుడు తక్కువ ధరకు వచ్చిన కారు, మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా తక్కువే అవుతుందని గ్యారెంటీ లేదు.