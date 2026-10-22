Tubeless Tyres: ట్యూబ్ లెస్ టైర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి.? ఇవి అసలే పంక్చర్ అవ్వవా.?
Tubeless Tyres: ప్రస్తుతం కార్లు, బైక్లలో ట్యూబ్లెస్ టైర్ల వాడకం పెరుగుతోంది. సాధారణ టైర్లతో పోలిస్తే వీటికి కొన్ని ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇంతకీ ట్యూబ్ లెస్ టైర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి.? ఇవి అసలే పంక్చర్ అవ్వవా.? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ట్యూబ్లెస్ టైర్లు అంటే ఏంటి?
సాధారణ టైర్లలో లోపల ప్రత్యేకంగా ఒక రబ్బరు ట్యూబ్ ఉంటుంది. ఈ ట్యూబ్లో గాలి నింపడం ద్వారా టైర్కు అవసరమైన గాలి ఒత్తిడి అందుతుంది. కానీ ట్యూబ్లెస్ టైర్లలో లోపల ప్రత్యేక ట్యూబ్ ఉండదు. టైర్ లోపలి భాగంలో గాలి బయటకు వెళ్లకుండా అడ్డుకునే ప్రత్యేక పొర ఉంటుంది. ఈ టైర్ను చక్రానికి అమర్చినప్పుడు టైర్ అంచులు, చక్రం రిమ్ మధ్య గాలి బయటకు వెళ్లకుండా గట్టి పట్టుతో ఉంటాయి. గాలి నింపే వాల్వ్ కూడా నేరుగా రిమ్కు అమర్చి ఉంటుంది. దీంతో టైర్లో గాలి నిలిచి ఉంటుంది. అయితే ట్యూబ్లెస్ టైర్లకు పంక్చర్లు పడకుండా ఉండే ప్రత్యేక రక్షణ ఉందని అనుకోకూడదు. వాటి నిర్మాణం వల్ల పంక్చర్ పడినప్పుడు గాలి నెమ్మదిగా బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని టైర్లలో ఉపయోగించే ప్రత్యేక సీలెంట్ ద్రవం చిన్న రంధ్రాలను మూసివేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ట్యూబ్లెస్ టైర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?
ట్యూబ్లెస్ టైర్లు గాలి బయటకు వెళ్లకుండా ఉండే విధంగా రూపొందిస్తారు. టైర్ను చక్రానికి సరిగ్గా అమర్చినప్పుడు దాని అంచులు రిమ్కు గట్టిగా అతుక్కుని ఉంటాయి. ఈ అమరిక వల్ల గాలి బయటకు వెళ్లదు. కొన్ని ట్యూబ్లెస్ టైర్లలో పంక్చర్లను తగ్గించేందుకు సీలెంట్ అనే ప్రత్యేక ద్రవాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ ద్రవాన్ని టైర్లో ముందుగానే నింపుతారు లేదా వాల్వ్ ద్వారా లోపలికి పంపిస్తారు. టైర్కు చిన్న రంధ్రం పడినప్పుడు గాలి బయటకు వెళ్లే మార్గాన్ని ఈ ద్రవం మూసివేయడానికి సహాయపడుతుంది. అయితే అన్ని ట్యూబ్లెస్ టైర్లలో సీలెంట్ ఉండదు. సీలెంట్ ఉన్నా పెద్ద రంధ్రాలు, టైర్ పక్క భాగంలో ఏర్పడిన నష్టాలు లేదా తీవ్రమైన పంక్చర్లను అది పూర్తిగా సరిచేయలేకపోవచ్చు. ట్యూబ్లెస్ టైర్ల వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పంక్చర్ పడిన వెంటనే గాలి మొత్తం బయటకు వెళ్లదు. దీంతో వాహనాన్ని సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఆపడానికి కొంత సమయం లభిస్తుంది. సరైన గాలి ఒత్తిడి ఉంటే వాహనం నడిపేటప్పుడు మంచి పట్టుతో పాటు సౌకర్యం కూడా లభిస్తుంది.
ట్యూబ్లెస్ టైర్లకు పంక్చర్లు ఎందుకు పడతాయి?
ట్యూబ్లెస్ టైర్లు కూడా రబ్బరుతోనే తయారవుతాయి. అందువల్ల పదునైన వస్తువులు గుచ్చుకున్నప్పుడు వాటికి రంధ్రాలు పడతాయి. రోడ్డుపై ఉండే మేకులు, ఇనుప ముక్కలు, గాజు పెంకులు టైర్లలోకి చొచ్చుకుపోవడం పంక్చర్లకు ప్రధాన కారణం. అలాగే గుంతలు ఉన్న రోడ్లపై వేగంగా వెళ్లడం, ఎత్తుపల్లాలు ఉన్న మార్గాల్లో నడపడం వల్ల టైర్లకు నష్టం కలగవచ్చు. టైర్లలో గాలి ఒత్తిడి తక్కువగా ఉండటం, టైర్లు అరిగిపోవడం కూడా వాటి పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి.
అయితే సాధారణ టైర్లతో పోలిస్తే ట్యూబ్లెస్ టైర్లలో పంక్చర్ పడినప్పుడు గాలి వెంటనే మొత్తం బయటకు వెళ్లదు. రంధ్రం చిన్నదిగా ఉంటే గాలి నెమ్మదిగా బయటకు వెళ్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో సీలెంట్ ఆ రంధ్రాన్ని మూసివేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పంక్చర్ అయ్యే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. దీంతో వాహనాన్ని వెంటనే ఆపకుండా కొంత దూరం వెళ్లగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ దీనర్థం పంక్చర్ పడిన టైర్తో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించవచ్చని కాదు. టైర్లో గాలి తగ్గిన తర్వాత కూడా వాహనం నడిపితే టైర్ దెబ్బతినడంతో పాటు వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. పంక్చర్ పడినట్లు గుర్తిస్తే వీలైనంత త్వరగా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఆపి టైర్ను చెక్ చేసుకోవాలి.
ట్యూబ్లెస్ టైర్లో ట్యూబ్ వేయవచ్చా?
ట్యూబ్లెస్ టైర్లో ట్యూబ్ వేయడం సాంకేతికంగా సాధ్యమే. అయితే టైర్, రిమ్ పరిస్థితి, వాహనం తయారీ సంస్థ సూచనలను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. దీనివల్ల కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉకూడా ఉన్నాయి. ట్యూబ్ సరిగ్గా పెట్టని సందర్భాల్లో గాలి వేగంగా బయటకు వెళ్లే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీంతో వాహనంపై నియంత్రణ తగ్గవచ్చు. ట్యూబ్లెస్ టైర్ లోపలి ఉపరితలం, సాధారణ ట్యూబ్ టైర్ లోపలి ఉపరితలంలా ఉండకపోవచ్చు. ట్యూబ్ రుద్దుకోవడం వల్ల దానికి నష్టం కలగవచ్చు. టైర్, ట్యూబ్ మధ్య రాపిడి పెరిగితే వేడి ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావచ్చు. ఇది ట్యూబ్ లేదా టైర్ దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ట్యూబ్ అమర్చడం వల్ల టైర్ పనితీరుపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అయితే వేగ పరిమితి తప్పనిసరిగా ఒక నిర్దిష్ట స్థాయికి తగ్గుతుందని చెప్పలేం. అది టైర్ రకం, తయారీ సంస్థ సూచనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల పంక్చర్ పడినప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు టైర్కు తగిన పద్ధతిలోనే మరమ్మతు చేయించాలి. టైర్ను సరిచేయడం సాధ్యం కాకపోతే కొత్త టైర్ అమర్చడం మంచిది.
ట్యూబ్లెస్ టైర్లకు పంక్చర్లు పడకుండా ఏం చేయాలి?
ట్యూబ్లెస్ టైర్లకు పంక్చర్లు పూర్తిగా పడకుండా అడ్డుకోవడం సాధ్యం కాకపోయినా, కొన్ని జాగ్రత్తలతో ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు. టైర్లలో గాలి తక్కువగా లేదా ఎక్కువగా ఉండకుండా వాహన తయారీ సంస్థ సూచించిన ఒత్తిడిని పాటించాలి. వీలైనంత వరకు క్రమం తప్పకుండా గాలి ప్రెజర్ చెక్ చేయాలి. టైర్లపై పగుళ్లు, కోతలు, మేకులు లేదా ఇతర పదునైన వస్తువులు ఉన్నాయేమో చూడాలి. టైర్లు బాగా అరిగిపోయినప్పుడు కొత్తవి మార్చాలి.
రోడ్డుపై గుంతలు, రాళ్లు, గాజు ముక్కలు, మేకులు కనిపిస్తే సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని తప్పించాలి. గుంతల్లోకి వేగంగా వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి. టైర్లో గాలి తగ్గుతున్నట్లు అనిపించినా, వాహనం ఒకవైపుకు లాగుతున్నా వెంటనే చెక్ చేయాలి. పంక్చర్ పడిన టైర్తో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించకూడదు. వాహనానికి సరిపోయే స్పేర్ టైర్, జాక్, అవసరమైన పనిముట్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. స్పేర్ టైర్ లేని వాహనాల్లో తయారీ సంస్థ సూచించిన పంక్చర్ రిపేర్ కిట్ను ఉంచుకోవచ్చు.