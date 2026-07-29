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- EV Bikes : 2 గంటల్లో 80% ఛార్జింగ్, 260 కిమీ రేంజ్, 5 ఏళ్ల బ్యాటరీ వారంటీ.. కేవలం రూ.799 తో ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బుక్ చేసుకొండి
EV Bikes : 2 గంటల్లో 80% ఛార్జింగ్, 260 కిమీ రేంజ్, 5 ఏళ్ల బ్యాటరీ వారంటీ.. కేవలం రూ.799 తో ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బుక్ చేసుకొండి
ఇండియాకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ తయారీ స్టార్టప్ సంస్థ అవోర్ ఎలక్ట్రిక్ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ కంపెనీ మొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్స్ 'అవోర్ ఈఎక్స్' మోడల్స్ ను లాంచ్ చేసింది.
మార్కెట్లోకి అవోర్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్
Avore EV Bikes : భారత ఆటోమొబైల్ సంస్థ అవోర్ ఎలక్ట్రిక్స్ తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ 'అవోర్ ఈఎక్స్'ను పరిచయం చేసింది. సేమ్ లుక్ తో మూడు మోడల్స్ ని లాంచ్ చేసింది... EX1, EX2, EX2S పేర్లతో వీటిని అందుబాటులోకి తెస్తోంది. కేవలం రూ.799 టోకెన్ అడ్వాన్స్ చెల్లించి స్పోర్ట్స్ లుక్ లో అదిరిపోయే ఈ EV బైక్ ను ప్రీబుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ అవోర్ EX1, EX2, EX2S మోడల్స్ లుక్ పరంగా ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్, ఇతర ఫీచర్లు వేరువేరుగా ఉంటాయి. అవోర్ EX1 అనేది ఎంట్రీ లెవెల్ మోడల్... దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.1.23 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. కస్టమర్ల అంచనాలకు అనుగుణంగా, ఆధునిక టెక్నాలజీ ఫీచర్లతో ఈ మోడల్స్ ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
అవోర్ ఈఎక్స్ వేరియంట్స్ ధరలు..
అవోర్ ఎంట్రీ లెవెల్ బైక్ EX1 కంటే EX2, EX2S ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈఎక్స్2 అనేది మిడ్ లెవెల్ బైక్.. దీని ధర రూ.1.46 లక్షలుగా ఉంది. అదే టాప్ వేరియంట్ ఈఎక్స్2ఎస్ ధర రూ.1.70 లక్షలు. (ఇవి ఎక్స్ షోరూమ్ ధరలు... నగరాన్ని బట్టి ధరల్లో స్వల్ప మార్పు ఉంటుంది.)
అవోర్ ఈఎక్స్ మూడు వేరియంట్స్ ను కూడా రూ.799 టోకెన్ అడ్వాన్స్ చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా బుక్ చేసుకున్నాక సుమారు రెండు నెలల్లోపు కస్టమర్లకు డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ చెబుతోంది.
అవోర్ EX EV బైక్స్ రేంజ్ ఎంత?
ఈ అవోర్ EX మోడల్స్ రేంజ్ విషయానికొస్తే... టాప్ వేరియంట్ ఈఎక్స్2ఎస్ ను ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 260 కిలోమీటర్లు నాన్ స్టాప్ గా ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 114 కిలోమీటర్లు.
ఇక మిడ్ వేరియంట్ ఈఎక్స్2 మోడల్ 255 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందట. దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 100 కి.మీ. బేస్ వేరియంట్ అయిన ఈఎక్స్1 అయితే 160 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని గరిష్ఠ వేగం కూడా గంటకు 100 కి.మీ.
గత మూడేళ్లుగా ఈ బైక్స్ ను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని... బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, మోటార్, మోటార్ కంట్రోలర్, ఆన్బోర్డ్ ఛార్జర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో సహా 120కి పైగా పేటెంట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసినట్లు అవోర్ కంపెనీ తెలిపింది.
అవోర్ EX EV బైక్స్ ఫీచర్లు..
ఈ అవోర్ బైక్స్ వేరియంట్ను బట్టి 7.5 kW నుంచి 10.5 kW వరకు శక్తిని అందిస్తుంది. అన్ని వేరియంట్లలో 250 Nm పీక్ వీల్ టార్క్ ఉండటంతో వేగవంతమైన యాక్సిలరేషన్ ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అంతేకాకుండా మ్యాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ మోడ్స్, AI ఆధారిత రైడర్ అసిస్టెంట్, కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీ, కంపెనీ సొంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఈ అవోర్ ఈఎక్స్ మోడల్స్ లో ఉన్నాయని వెల్లడించింది.
సాధారణ హోమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్తోనే ఈ బైక్ను ఛార్జ్ చేయవచ్చు. 20% నుంచి 80% వరకు 2 గంటల్లో, 100% ఫుల్ ఛార్జ్ సుమారు 4 గంటల్లో పూర్తవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. భద్రత కోసం AIS 156, AIS 038 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ బైక్ను తయారు చేశారట. అవోర్ ఈఎక్స్ బైక్స్ బ్యాటరీపై 5 సంవత్సరాలు లేదా 60,000 కి.మీ వారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు.