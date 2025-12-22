Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటికి అష్ట ఐశ్వర్యాలు మోసుకొస్తారు..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అదృష్టం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు పెళ్లి తర్వాత ఇంటికి సంపద మోసుకొస్తారు.
Birth Date
మన భారతీయ సంప్రదాయంలో అమ్మాయి అత్తింటికి అడుగుపెడితే అదృష్టం, సంపద, సుఖశాంతులు రావాలని నమ్ముతారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు తమ భర్త కుటుంబానికి అదృష్టాన్ని తీసుకువచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి ఆ ఇంట్లో సంపదకు లోటు ఉండదు. కుటుంబాన్ని కూడా చాలా చక్కగా నడిపిస్తారు. ఆర్థికంగా తమ భర్త మంచి స్థాయికి వెళ్లడానికి హెల్ప్ చేస్తారు. మరి, ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం....
నెంబర్ 1...
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలకు నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. ఈ అమ్మాయిలు పెళ్లి తర్వాత అత్తింట్లో బాధ్యతలను చాలా చక్కగా నిర్వహించగలరు. భర్తకు కెరీర్ లో మంచి ఎదుగుదల ఉండేలా సహకరిస్తారు. వీరి కారణంగా ఇంటి గౌరవం, పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.
నెంబర్ 2...
ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 2 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా సౌమ్యంగా ఉంటారు. అత్తమామలను చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు. కుటుంబంలో శాంతి, ఐక్యతను పెంచుతారు. వీరు అడుగుపెట్టిన ఇంట్లో భావోద్వేగ సుఖ సంతోషాలు పెరుగుతాయి.
నెంబర్ 3...
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. ఈనెలల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలపై గురు గ్రహ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి అదృష్టాన్ని ఆకర్షించే శక్తి ఉంటుంది. వీరు అడుగుపెట్టిన తర్వాత అత్తింట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో మంచి లాభాలు వస్తాయి. ధార్మిక భావనలు పెరుగుతాయి.
నెంబర్ 6...
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టినవారంతా నెంబర్ 6 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై శుక్ర గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది. వీరు సౌందర్యం, సంపద, ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక. ఈ అమ్మాయిలు పెళ్లి తర్వాత ఏ ఇంట్లో అడుగుపెడితే.. ఆ ఇంట్లో సంపద రెట్టింపు అవుతుంది. విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతారు. ఇంటి వాతావరణం ఆనందంగా మారుతుంది. ధనం నిలకడగా ఉంటుంది.
నెంబర్ 9...
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. ఈ అమ్మాయిలపై అంగారక గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా ధైర్యవంతులు. ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా ఎదుర్కొని నిలపడతారు.కుటుంబ సమస్యలను తగ్గించే సత్తా వీరిలో ఉంటుంది. ఇంటికి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తీసుకువస్తారు. అత్తింటికి బలంగా నిలపడతారు.