- Rain Alert: బంగాళఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఈ ప్రాంతాల్లో అకాల వర్షాలు. ఇండియా, పాక్ మ్యాచ్పై ప్రభావం.?
Rain Alert: పలు చోట్ల అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతోన్న ఉపరితల ఆవర్తనంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం ప్రభావం
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో సోమవారం నాటికి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. దీని ప్రభావం ప్రధానంగా తమిళనాడు, శ్రీలంక వైపు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అంచనా. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్పై ప్రత్యక్ష ప్రభావం తక్కువగానే ఉండొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం ఆదివారం రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉదయం వేళల్లో పొగమంచు కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో విజిబిలిటీ తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు
ఆదివారం అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం
హిందూ మహాసముద్రం సమీప ప్రాంతాలు, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం పరిసరాల్లో గాలుల అస్థిరత పెరిగింది. దీని ఫలితంగా ఫిబ్రవరి 15 నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ వ్యవస్థ దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ప్రభావం చూపడంతో పాటు శ్రీలంకలో విస్తారమైన వర్షాలకు దారితీయొచ్చు. భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురు గాలులు సంభవించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. తీర ప్రాంతాల్లో సముద్రం ఉగ్రరూపం దాల్చే అవకాశమున్నందున మత్స్యకారులు సముద్ర యాత్రలు వాయిదా వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
కొలంబో మ్యాచ్కు వర్ష ముప్పు
శ్రీలంకలోని కొలంబో నగరంలో ఫిబ్రవరి 15న జరిగే ఇండియా–పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్పై వర్ష ప్రభావం ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అక్కడి వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసిన ప్రత్యేక బులెటిన్ ప్రకారం, అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఈ రోజు నల్లటి మేఘాలు కమ్ముకొని వర్షం కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సాయంత్రం సమయంలో వర్షం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా. భారీ వర్షం పడితే మ్యాచ్ షెడ్యూల్లో మార్పులు రావచ్చని భావిస్తున్నారు. దీంతో అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఫిబ్రవరి 19 తర్వాత మరో అల్పపీడనం
ఇదే నెలలో మరోసారి బంగాళాఖాతంలో వాతావరణలో మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. మొదట ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడి, ఆ తర్వాత అల్పపీడనంగా మారే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 19 నుంచి వాతావరణంలో మార్పులు స్పష్టంగా కనిపించవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెదురుమదురు జల్లులు, కొన్ని చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో వర్షాల ప్రభావం కొంత ఎక్కువగా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలకు అకాల వర్షాల హెచ్చరిక
బంగాళాఖాతంలో వరుసగా ఏర్పడే వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణపై కూడా పడే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తమిళనాడు సరిహద్దు జిల్లాల్లో ప్రభావం మరింతగా ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి 25 నుంచి 28 మధ్య వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ విశ్లేషకులు తెలిపారు. తూర్పు, ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో అకాల వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.