Planetary Conjunction: మూడు గ్రహాల శక్తివంతమైన కలయిక, ఈ 4 రాశులకు ఊహించని లాభాలు
Planetary Conjunction: మార్చి నెలలో శని, సూర్యుడు, శుక్రుడు కలిసిమీన రాశిలో కలవబోతున్నారు. ఈ శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక రాశి చక్రంపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారికి అదృస్టాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి
శని, సూర్యుడు, శుక్ర గ్రహాలు మీనరాశిలో జరిగే కలయిక వృషభ రాశి వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో వీరికి బాగా పురోగతి ఉంటుంది. ఇక ఆర్ధికంగా కూడా ఎదుగుతారు. చేతిలో డబ్బు ఉంటుంది. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్నవారు ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవి పొంతే అవకాశాలు ఉన్నాయి లేదా బాధ్యతలు పెరగొచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు గౌరవం, ఆదాయం రెండూ పెరుగుతాయి. ఇక వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి వ్యాపారాన్ని విస్తరించే అవకాశాలు అధికంగా వస్తాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారి ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వారి ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఉద్యోగ జీవితంలో కొత్త గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే పని భారం కూడా పెరిపోయి కాస్త ఒత్తిడిగా అనిపించవచ్చు. ప్రేమ భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడి మానసికంగా ఆనందంగా ఉంటారు. ఆర్థికంగా లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి మార్చి నెలలో అదృష్టం అడుగడుగునా కలిసివస్తుంది. ఏ రంగంలో ఉన్న వారైనా విజయాన్ని అందుకుంటారు. విద్య, కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో వీరు మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. అప్పులు, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వీరికి కుటుంబం ణఉంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు మార్చి నెలలో చాలా లక్కీ ఫెలోస్ అని చెప్పాలి. వీరికున్న ఎన్నో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఆర్థికంగా లాభపడే సూచనలు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులు సంతోషంగా ఉంటారు. ఉద్యోగంలో వీరి స్థానం బలపడుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం కూడా దొరికే అవకాశం ఉంది. కానీ, వ్యక్తిగత జీవితంలో కొద్దిగా ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉంది.