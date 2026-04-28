White Rice: ఇలా అన్నం తింటే.. ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చు...!
White Rice: బరువు తగ్గాలని అన్నం తినడం మానేస్తున్నారా? కానీ, అన్నం మానేయాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చని మీకు తెలుసా? ఎలా తినాలో తెలిస్తే చాలు..
white rice
ప్రస్తుత కాలంలో అధిక బరువు తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. కొందరు జిమ్ లో గంటలు తరబడి కసరత్తులు చేస్తుంటే, మరి కొందరు తిండి తినడం మానేస్తూ ఉంటారు. మరీ ముఖ్యంగా.. అన్నం తినడం తగ్గించేస్తారు. దీనికి బదులు... సలాడ్లు, రోటీలు లాంటివి తింటూ ఉంటారు. కానీ, అవి తినడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే, రోజూ అన్నం తింటూ కూడా ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
అన్నం తింటే బరువు పెరుగుతారా?
అన్నం తింటే బరువు పెరుగుతామనే భావన చాలా మందికి ఉంటుంది.కానీ,అన్నం తినే బరువు కూడా తగ్గొచ్చు. అయితే.. వేడి వేడి అన్నానికి బదులు, చల్లారిన తర్వాత అన్నం తింటే చాలా ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చద్దన్నంతో బరువు ఎలా తగ్గుతారు..?
అన్నం వండిన వెంటనే.. వేడి వేడిగా తిన్నప్పుడు.. అందులోని పిండి పదార్థం త్వరగా జీర్ణమైపోతుంది. మీ శరీరంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలు వేగంగా పెరుగుతాయి. అయితే.. అలా కాకుండా అన్నం వండిన తర్వాత 12 నుంచి 24 గంటల పాటు ఫ్రిజ్ లో నిల్వ చేసినప్పుడు అందులోని పిండి పదార్థం... రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ గా మారుతుంది. ఈ పిండి పదార్థం సులభంగా జీర్ణమవ్వదు. అంటే.. మన శరీరానికి చాలా తక్కువ కేలరీలు అందుతాయి.
ఆకలి వేయదు....
రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ మంచి ఫైబర్ లా పని చేస్తుంది. ఇది చాలా నెమ్మదిగా జీర్ణం అవుతుంది. దీని వల్ల ఎక్కువ సేపు కడుపు నిండినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఆకలి వేయదు.జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక కూడా కలగదు. ఫలితంగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
బరువు తగ్గడానికి చద్దన్నం...
చల్లటి అన్నం తినడం వల్ల శరీరంలోకి షుగర్ నెమ్మదిగా విడుదల అవుతుంది. ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తుంది. ఇది కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని నెమ్మదిస్తుంది. అదనంగా, ఇది ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
బరువు తగ్గడానికి అన్నం ఎలా తినాలంటే...
అన్నం పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందడానికి, దానిని మామూలుగా వండండి. వండిన తర్వాత, దానిని చల్లారనిచ్చి 12 నుండి 24 గంటల పాటు ఫ్రిజ్లో ఉంచండి. మరుసటి రోజు, దానిని తినాలి. కావాలనుకుంటే, వండేటప్పుడు కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెను జోడించవచ్చు. కావాలంటే ఒక స్పూన్ నెయ్యి కూడా చేర్చుకోవచ్చు. ఇలా తింటే బరువు తగ్గొచ్చు.