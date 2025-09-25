Mangala Yogam: బుధ మంగళ యోగంతో ఈ ఐదు రాశులకు అన్నింటా విజయాలే
దసరా రోజున బుధ మంగళయోగం (Mangala Yogam) ఏర్పడబోతోంది. ఆరోజు అంటే అక్టోబర్ 2 అర్ధరాత్రి బుధ గ్రహం తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడ బుధుడు కుజ గ్రహంతో కలిసి బుధ మంగళయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. దీనివల్ల ఎన్నో రాశులకు కలిసివస్తుంది.
మేష రాశి
మేషరాశి వారికి వ్యాపారంలో కలిసివస్తుంది. ఇది విజయాలను అందిస్తుంది. కుజుడిని శక్తి, ధైర్యానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. బుధ కుజుల కలయిక మిమ్మల్ని ధైర్యవంతులుగా, విజయవంతులుగా చేస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది. కెరీర్లో విజయం సాధిస్తారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారి నాలుగవ ఇంట్లో బుధుడు సంచరిస్తాడు. ఇది మీ జీవితంలోకి ఆనందాన్ని తెస్తుంది. చాలా కాలంగా ఉన్న సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు, డబ్బు సంపాదించడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. మీ ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి.
తులా రాశి
తులారాశి వారి మొదటి ఇంట్లో బుధుడు సంచరిస్తున్నాడు. ఈ గ్రహాల కలయిక మిమ్మల్ని ధైర్యవంతులుగా చేస్తుంది. పనిలో తీసుకునే సాహసోపేత నిర్ణయాలు మీకు లాభం చేకూరుస్తాయి. మీ వ్యక్తిత్వం ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది.వ్యాపారంలో ఉత్తమ లాభాలు పొందుతారు.
ధనూ రాశి
ధనుస్సు రాశి 11వ ఇంట్లో బుధుడు సంచరిస్తున్నాడు. ఇది మీకు అనేక రంగాల్లో ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే లాభపడతారు. వ్యాపారంలో లాభాలకు మంచి అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రమాదకరమైన నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి పదవ ఇంట్లో బుధుడు సంచరిస్తున్నాడు. ఈ గ్రహాల కలయిక వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో వృద్ధి, విజయానికి కొత్త మార్గాలు కనుగొంటారు. మీ కష్టానికి ప్రతిఫలం లభించి, సంపద పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.