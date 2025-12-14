Mole Astrology: శరీరంపై ఈ ప్రదేశాల్లో పుట్టుమచ్చలు ఉంటే జీవితంలో ధనవంతులవ్వడం ఖాయం
Mole Astrology: శరీరంపై కొన్ని చోట్ల పుట్టుమచ్చలు ఉంటే వారికి జీవితంలో రాజయోగం దక్కుతుందని జ్యోతిష శాస్త్రం వివరిస్తోంది. ఎక్కడెక్కడ పుట్టుమచ్చలు ఉంటే అదృష్టం వరిస్తుందో తెలుసుకోండి.
పుట్టుమచ్చల శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శరీరంపై ఉండే పుట్టు మచ్చలు కూడా మన భవిష్యత్తును సూచిస్తాయని నమ్మకం ఉంది. చేతిరేఖలు, జన్మ నక్షత్రాలే కాదు… శరీరంలోని కొన్ని భాగాల్లో ఉండే మచ్చలు అదృష్టం, ధనం, పదవి, గౌరవం వంటి విషయాలను వెల్లడిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని శరీర ప్రాంతాల్లో మచ్చలు ఉంటే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో కచ్చితంగా రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. రాజయోగం అంటే ధనం, అధికారం, పేరు ప్రతిష్ఠలు లభించే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంటుంది.
ముఖంపై ఎక్కడెక్కడ మచ్చలు ఉంటే...
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం ప్రకారం నుదుటి మీద లేదా కనుబొమ్మల మధ్య మచ్చ ఉంటే అది మంచి శుభసూచకం. అలాంటి వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కుడి కంటి దగ్గర లేదా కుడి చెంపపై మచ్చ ఉంటే అదృష్టం వెంట ఉంటుందని, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయని నమ్మకం. వీరు తమ తెలివితేటలతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు.
చేతులపై పుట్టుమచ్చలకు అర్థం
చేతులపై ఉండే మచ్చలకు కూడా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ముఖ్యంగా కుడి చేతి అరచేతిలో లేదా బొటనవేలి దగ్గర మచ్చ ఉంటే ధనయోగం ఉన్నట్టుగా చెబుతారు. అలాంటి వారు కష్టపడకుండా కూడా డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు ఉంటాయని అంటారు. అలాగే భుజాలపై మచ్చ ఉంటే బాధ్యతలు ఎక్కువగా తీసుకుని కుటుంబాన్ని, సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించే శక్తిగా ఎదుగుతారని అంటారు. వీరు అధికార స్థానాల్లోకి వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుందని నమ్మకం.
ఛాతీ భాగంలో, పాదాల కింద
శరీరంలోని ఛాతీ భాగంలో మచ్చ ఉంటే ఆ వ్యక్తి హృదయం మంచిదిగా, ఉదార స్వభావం కలిగినవాడిగా ఉంటాడని చెబుతారు. వీరు ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో ముందుంటారు. వెన్నుపూస దగ్గర లేదా నడుము ప్రాంతంలో మచ్చ ఉంటే జీవితంలో స్థిరత్వం, ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుందని జ్యోతిష్యం చెబుతుంది. అలాగే పాదాలపై, ముఖ్యంగా పాదాల కింద మచ్చ ఉంటే దేశ విదేశాల్లో తిరిగే అవకాశాలు, మంచి పేరు ప్రతిష్ఠలు వస్తాయని నమ్మకం ఉంది.
శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు
అయితే ఈ పుట్టు మచ్చల జ్యోతిష్యం అనేది పూర్తిగా నమ్మకాలపై ఆధారపడినదే. అయితే దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. పుట్టుమచ్చలు శరీరంపై సహజంగా ఏర్పడతాయి. వాటిలో ఆకారం, రంగు మార్పులు కనిపిస్తే వైద్యుడిని సంప్రదించడం చాలా అవసరమని చెబుతున్నారు. జ్యోతిష నమ్మకాలతో పాటూ జీవితం విజయవంతం కావాలంటే కష్టపడడం, మంచి ఆలోచనలు, క్రమశిక్షణ ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి. రాజయోగం ఉన్నా లేకపోయినా మన ప్రయత్నాలే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి.