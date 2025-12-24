- Home
Ear Pierce: ఈరోజుల్లో అబ్బాయిలు చెవులు కుట్టించుకోవడం చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. కానీ, జ్యోతిష నిపుణుల ప్రకారం.. దీని వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయని మీకు తెలుసా?
అబ్బాయిలు చెవులు కొట్టించుకోవచ్చా?
ఆడ పిల్లలకు పుట్టిన సంవత్సరంలోపే చెవులు కుట్టిస్తారు. కానీ, మగ పిల్లలకు మాత్రం చాలా మంది చెవులు కుట్టించరు. కానీ, ఈ రోజుల్లో చాలా మంది అబ్బాయిలు ఈ ఫ్యాషన్ ని ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టారు. కాకపోతే, రెండు చెవులకు కాకుండా ఒక్క చెవికే కుట్టించుకుంటున్నారు. ఈ ట్రెండ్ ని చాలా మంది సెలబ్రెటీలు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. అలాంటి వారిలో రణవీర్ సింగ్ , విక్కీ కౌశల్ , అమీర్ ఖాన్, అభిషేక్ బచ్చన్ తో పాటు టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఉన్నారు.
చెవులు కుట్టించుకోవడం ఫ్యాషన్ కాదు...
చెవులు కుట్టించుకోవడం, అందమైన పోగులు పెట్టుకోవడం ఫ్యాషన్ కాదు. ఇది భారతీయ సంస్కృతిలో ఒక భాగం. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం ఇది నెగిటివ్ గ్రహాల నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక వృద్ధి కి సాయపడుతుంది.
మన సంప్రదాయాలు ఏం చెబుతున్నాయి..?
హిందూ ధర్మంలోని 16 సంస్కారాలలో ఇది కూడా ఒకటి. బిడ్డ పుట్టిన ఆరో నెలలో కర్ణవేధ చేస్తారు.భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం, అబ్బాయిలు కుడి చెవి, అమ్మాయిలు రెండు చెవులూ కుట్టించుకుంటారు.
రాహు-కేతువులతో సంబంధం
చెవి కుట్టించుకోవడానికి రాహు, కేతువులతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందని జ్యోతిషం చెబుతోంది. ఇవి మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక నష్టం, తప్పుడు నిర్ణయాలకు కారణమవుతాయి. చెవి కుట్టించుకుంటే రాహు, కేతువులు శాంతిస్తారని నమ్మకం.
అదృష్టం పెరుగుతుందా..?
చెవి కుట్టించుకోవడం వల్ల అదృష్టం వరిస్తుందని నమ్ముతారు. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. డబ్బు రావడానికి దారులు ఏర్పడతాయి. జాతకంలో రాహు, కేతువులు బలహీనంగా ఉంటే, అభివృద్ధికి మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
చెవి కుట్టించుకోవడం వెనుక శాస్త్రీయ కారణం కూడా ఉంది. సైన్స్ ప్రకారం, చెవులు శక్తి కేంద్రాలకు అనుసంధానమై ఉంటాయి. చెవి కుట్టించుకుంటే ఒత్తిడి తగ్గి, శక్తిని నిల్వ ఉంచుతుంది, జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడుతుంది.
అయితే.. కేవలం అబ్బాయిలు కుడి చెవి మాత్రమే కుట్టించుకోవాలి. శాస్త్రాల ప్రకారం ఎడమ చెవి కుట్టించుకోవడం అశుభంగా పరిగణిస్తారు.