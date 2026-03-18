AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు కొత్త వ్యక్తులు పరిచయం అవుతారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి కొత్త వ్యక్తులు పరిచయం అవుతారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. మిత్రుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. నూతన వస్తువుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపిస్తారు.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన మార్పులు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: బుధవారం మీ రాశి అధిపతి అయిన బుధుని ప్రభావం వల్ల సమాచార రంగంలో ఉన్న వారికి చాలా బాగుంటుంది. మీ మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
కెరీర్: నిరుద్యోగులకు ఇంటర్వ్యూలలో విజయం లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: పనుల్లో కొంచెం జాప్యం జరిగినా చివరకు పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. మనసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రయత్నిస్తారు.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి, సంయమనం పాటించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాజకీయం మరియు కళారంగంలో ఉన్నవారికి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఈ రోజు మీకు అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. బంధువుల నుండి కీలక సమాచారం అందుతుంది.
వ్యాపారం: నూతన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పచ్చ
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహాలు పాటించండి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. దైవ దర్శనం చేసుకుంటారు.
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు సానుకూలంగా మారతాయి. ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తారు.
ఆరోగ్యం: ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: పిల్లల చదువుల విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాల పట్ల చర్చలు జరుగుతాయి. తండ్రిగారి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
ప్రయాణం: చిన్నపాటి విహారయాత్రలు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: పనుల్లో శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు వినయం అవసరం.
జాగ్రత్త: ఆహార నియమాలు పాటించాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: బ్రౌన్
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం లాభిస్తుంది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు వేగం పుంజుకుంటాయి.
ఆర్థికం: ఆదాయం నిలకడగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. బంధువుల రాకతో ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది.
పరిహారం: గణపతిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం