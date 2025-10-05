Weekly Horoscope: ఈ వారం ఓ రాశివారు శత్రు సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడుతారు!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 5.10.2025 నుంచి 11.10.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి అందిన సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి ఇబ్బందులున్నా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తినిస్తాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాల్లో అధికారుల అండదండలతో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వారం ప్రారంభంలో స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. రావాల్సిన డబ్బు సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. శత్రు సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభాలు కురిపిస్తాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో కొంత జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. దీర్ఘకాలిక అప్పులు తీరుతాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమక్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తు చేసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. మీ నిర్ణయాలు కుటుంబంలో అందరికి నచ్చుతాయి. వ్యాపారాలు మరింత లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అన్ని రంగాల వారికి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో విజయం దక్కుతుంది. కొన్ని రంగాల వారికి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు గతం కంటే కాస్త మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఒక విషయంలో ప్రముఖుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు తొలగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సోదరుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో ఆలోచించి పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా అవసరానికి ధన సహాయం అందుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో ఒక సంఘటన ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. వారం మధ్యలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. శత్రు పరమైన సమస్యలను ఓర్పుగా పరిష్కరించుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు కొంత నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో సానుకూల ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయం చేస్తారు. వ్యాపారాలు విస్తరించి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు మంచి పనితీరుతో అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. విద్యార్థులకు ఆశించిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది కాదు. సంఘంలో విశేష గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. దూరపు బంధువులను కలుసుకొని కష్టసుఖాలు విచారిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు గతం కంటే మెరుగుపడతాయి. వారం ప్రారంభంలో కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. విలువైన వస్త్రాలు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
మకర రాశి ఫలాలు
దాయాదులతో భూవివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దూరపు బంధువుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
భూవివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు చకచక పూర్తవుతాయి. పిల్లల చదువు విషయాల్లో శుభవార్తలు అందుతాయి. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. మిత్రులతో ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. ఇతరుల నుంచి రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. వారం మధ్యలో వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, దూరప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. బంధు మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వారం మధ్యలో సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. దైవ కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వాహన యోగం ఉన్నది. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి.