Birth Date: ఈ 3 తేదీల్లో పుట్టినవారు తక్కువ టైంలోనే ధనవంతులు కావడం పక్కా..!
తన భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. అయితే ఇది సంఖ్యాశాస్త్రం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు తక్కువ టైంలోనే ధనవంతులు అవుతారట. మరి ఆ తేదీలేంటో.. వారు ఎలా ధనవంతులు అవుతారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మన లక్షణాలు, జీవన శైలి, అభివృద్ధి, ఆర్థిక స్థితి వంటి అంశాలను సంఖ్యాశాస్త్రం అంచనా వేస్తుంది. ఈ శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి సంఖ్యకు ఒక గ్రహాధిపత్యం ఉంటుంది. కొన్ని సంఖ్యలు జీవితంలో డబ్బు, గౌరవం, విజయాన్ని ప్రసాదిస్తాయని నమ్ముతారు. అలాంటి శక్తివంతమైన సంఖ్యల్లో ఒకటి నెంబర్ 6. ఈ సంఖ్య శుక్రునికి సంబంధించింది. శుక్రుడు.. అందం, ప్రేమ, విలాసం, ధనం వంటి అంశాలకు కారకుడు. అందువల్లే 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టినవారు జీవితంలో ధనవంతులు అవుతారని న్యూమరాలజీ చెబుతోంది.
మూల సంఖ్య 6
మూలసంఖ్య 6 కలిగిన వ్యక్తులు సహజంగానే అందాన్ని ప్రేమించే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. వీరు కళల పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉంటారు. సంగీతం, సినిమాలు, లోతైన ఆలోచనలు వీరికి బాగా నచ్చుతాయి. అంతేకాదు ఆర్థికంగా ఎదగాలనే తపన వీరిలో బలంగా ఉంటుంది. ఈ లక్షణాలు వీరిని జీవితంలో ముందుకు నడిపించడమే కాకుండా ధనవంతులుగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి.
ఆకట్టుకునే శక్తి
ఏ నెలలో అయినా 6, 16, 24 తేదీల్లో పుట్టినవారిలో ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది. మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. తమ చుట్టూ ఉన్నవారిని ఆకట్టుకునే శక్తి వీరిలో ఉంటుంది. ఈ లక్షణం వారిని వ్యాపార రంగంలో దూసుకుపోయేలా చేస్తుంది. అంతేకాదు ఇతరులతో సంబంధాల పరంగా, రాజకీయాల్లోనూ గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది.
కృషిని నమ్మే వ్యక్తిత్వం
మూలసంఖ్య 6 కలిగిన వ్యక్తులకు కేవలం అదృష్టంతోనే సంపద రాదు. వారు కృషిని నమ్ముతారు. వీరి జీవితం ప్రారంభంలో కొంత కష్టం ఉండొచ్చు. కానీ వారు ఒక్కసారి లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత దాన్ని చేరుకునే వరకు ఆగరు. ప్రతి అవరోధాన్ని అధిగమిస్తారు. ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు. వారిలో స్వతంత్ర ఆలోచనశక్తి, ఉన్నతమైన అభిరుచి, వ్యూహాత్మకత ఉంటాయి. ఇవన్నీ వారిని డబ్బు సంపాదించడంలో అగ్రగామిగా నిలబెడతాయి.
లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయడంలో..
మూల సంఖ్య 6 కలిగిన వారు లైఫ్ ని చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. విలాసవంతమైన ఇల్లు, ఖరీదైన బట్టలు, మంచి మంచి వస్తువులు వీరికి నచ్చుతాయి. కానీ వాటిని తాము ఒక్కరే కాక.. ఇతరులతో కూడా పంచుకోవాలనే తత్వం వీరిలో ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు దాతృత్వ స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఇది వారిని అందరికి దగ్గరచేస్తుంది.
స్థిరత్వం కోరుకుంటారు..
ఈ తేదీల్లో జన్మించినవారి జీవితం స్థిరంగా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ. వీరు భావోద్వేగాల పరంగా బలంగా ఉండటంతో పాటు, తమ సంబంధాలను నిబద్ధతతో నిలబెట్టుకుంటారు. సంబంధాలు, వృత్తి, ఆర్థిక విషయాల్లో వీరు స్థిరత్వం కోరుకుంటారు. మూలసంఖ్య 6 కలిగిన చాలామంది ఫ్యాషన్, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో అత్యున్నత స్థాయిలో ఎదిగినట్లు సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది.
గమనిక
ఈ సమాచారం పాఠకుల ఆసక్తిమేరకు జ్యోతిష్య పండితుల సలహాలు, సూచనల ఆధారంగా అందించింది మాత్రమే. ఏసియానెట్ న్యూస్ తెలుగు దీన్ని ధృవీకరించడంలేదు.