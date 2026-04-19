Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ 4 రాశులవారు ఎంత ఓర్పుతో ఉంటే అంత మంచి ఫలితాలు!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 19.4.2026 నుంచి 25.4.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి పనుల్లో వేగం కనిపిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న వివాదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఈ వారం ఓర్పుతో ముందుకు వెళ్తే మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా కొంత మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆలోచించాలి. శాంతంగా వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మిథున రాశివారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిలో కొంత ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. సహచరులతో చిన్న అపార్థాలు రావచ్చు. తెలివితేటలతో సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరించుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకం. విద్యార్థులకు మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఈ వారం ఓర్పు అవసరం.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో స్థిరత్వం కనిపిస్తుంది. మీ నిర్ణయాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఈ వారం మీకు అదృష్టం కలిసివస్తుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి ఈ వారం కొంత సవాళ్లతో కూడి ఉంటుంది. పనిలో ఆలస్యం, ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న గొడవలు రావచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. అయితే వారం మధ్యలో పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం మీకు సహాయపడుతుంది. ఓర్పుతో ఉంటే సమస్యలు తగ్గుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రగతి కనిపిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. పాత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిలో కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్న సమస్యలు రావచ్చు. వారం మధ్యలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. శాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృశ్చిక రాశివారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయవంతం అవుతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. పనిలో అడ్డంకులు రావచ్చు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో అపార్థాలు రావచ్చు. అయితే వారం చివరికి పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. విద్యార్థులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. ఈ వారం ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో చిన్న సమస్యలు రావచ్చు. అయితే మీ తెలివితేటలతో సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. వారం చివరికి పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
మీనం రాశివారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఇది మీకు శుభప్రదమైన వారం.