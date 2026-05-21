Planetary Transit: జూన్ నెలలో బాగా కలిసొచ్చేది ఈ రాశుల వారికే.. ఒకే నెలలో 4 మహా రాజయోగాలు
Planetary Transit: జూన్ నెల చాలా శక్తివంతంగా ఉండబోతోంది. ఈ నెలలో వరుసగా రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. హంస, గజలక్ష్మి, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగాల వంటి ముఖ్యమైన యోగాల వల్ల 5 రాశుల వారు ఆర్ధికంగా లాభాలు పొందబోతున్నారు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి జూన్ నెల బాగా కలిసి వస్తుంది. కుజుడు తన సొంత రాశిలో సంచరించడమే దీనికి కారణం. ఈ సమయంలో మేష రాశి వారు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేసి విజయం సాధిస్తారు. జూన్ 20 తర్వాత మాత్రం కుజుడు రెండో ఇంట్లోకి మారడం వల్ల ఉన్నత విద్య, వృత్తిపరమైన ప్రయత్నాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు రావొచ్చు. కుటుంబంలో గందరగోళం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
మిథునం
మిథున రాశి వారికి జూన్ నెలలో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. బృహస్పతి ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండటం వల్ల ఈ రాశి వారి విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఈ రాశివారు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై కూడా ఆసక్తి చూపుతారు. సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారికి ఆ వరం దక్కుతుంది. అదృష్టం మరింతగా పెరుగుతుంది. ఈ నెలలో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. వివాహితులు తమ భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
కర్కాటకం
కర్కాటక రాశిలో వారి పదో ఇంట్లో సూర్యుడు సంచరిస్తున్నారు. దీనివల్ల జూన్ నెలలో వీరి ఆదాయానికి ఎలాంటి లోటు ఉండదు. ఈ రాశి వారు మతం, ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి చూపిస్తారు. పుణ్యక్షేత్ర యాత్రకు వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. శని ప్రభావం కారణంగా మనసు కాస్త అశాంతితో ఉండవచ్చు. చేసే పనిపై సరిగ్గా దృష్టి పెట్టలేకపోవచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి బృహస్పతి నాలుగో ఇంటిని చూడటం వల్ల వారి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఖర్చులతో పాటూ ఇంట్లో సంతోషం కూడా పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో లాభ స్థానంలో బుధుడు ఉండటం వల్ల మీరు అనేక ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. అయినప్పటికీ జూన్ నెలలో ఆర్థిక లాభాలు, పురోగతికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తూనే ఉంటాయి.
వృశ్చికం
వృశ్చిక రాశి వారికి జూన్ నెల బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుజుడు, బృహస్పతి ఆశీస్సులు వీరిపై అధికంగా ఉంటాయి. కుటుంబం నుంచి కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఈ రాశి వారు పడిన శ్రమ అన్ని పనులను సులభంగా పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఒక ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది.