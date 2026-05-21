Rahu Transit: రాహువు పీడ నుంచి విముక్తి.. ఈ 3 రాశులవారికి ఇక అన్నీ మంచి రోజులే!
Rahu Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు త్వరలో శతభిష నక్షత్రం మొదటిపాదంలో సంచరించనున్నాడు. దీనివల్ల 3 రాశుల వారికి రాహువు పీడ నుంచి విముక్తి లభించనుంది. వారి కష్టాలన్నీ తీరిపోయి, రాజయోగం పట్టనుంది. మరి ఆ రాశులేవో, అందులో మీ రాశి ఉందో చూడండి.
శతభిష నక్షత్రంలో రాహువు సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు నిర్దిష్ట సమయాల్లో తమ రాశులు, నక్షత్రాలను మార్చుకుంటాయి. ఆ క్రమంలోనే రాహువు కూడా తన నక్షత్ర పాదాన్ని మార్చబోతున్నాడు. సాధారణంగా రాహువును ఛాయా గ్రహంగా, ప్రతికూల ఫలితాలు ఇచ్చే గ్రహంగా చూస్తారు. కానీ, రాహువు సరైన స్థానంలో ఉంటే మాత్రం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు అంటున్నారు పండితులు.
ఆగస్టు 2 వరకు ఈ రాశులకు లాభాలే
మే 31న రాహువు తన స్థానాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. శతభిషా నక్షత్రం రెండో పాదం నుంచి మొదటి పాదంలోకి సంచరించనున్నాడు. ఈ నక్షత్రంలో రాహువు సుమారు 64 రోజుల పాటు ఉంటాడు. ఆగస్టు 2 వరకు జరిగే ఈ రాహు సంచారం వల్ల మూడు రాశుల వారికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి
రాహు నక్షత్ర సంచారం వల్ల మిథున రాశి వారు అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ఇప్పటివరకు పేదరికంతో బాధపడిన వారు కూడా కోటీశ్వరులయ్యే అవకాశం ఉంది. ఊహించని ధనలాభం, వస్తు లాభం ఉంటుంది. అన్నదమ్ముల నుంచి మద్ధతు లభిస్తుంది. పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తి వస్తుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. మిమ్మల్ని కష్టపెట్టిన వారు తమ తప్పు తెలుసుకొని మళ్లీ మీతో కలుస్తారు. మీ శత్రువుల మీద విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.
తుల రాశి
రాహు సంచారం తుల రాశి వారికి విజయాలను తెచ్చిపెడుతుంది. అదృష్ట తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. ఇన్నాళ్లు మీరు అనుభవించిన కష్టాలు, సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ప్రశాంతమైన, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఇచ్చిన అప్పులు తిరిగి వస్తాయి. మీ వల్ల కాదని వదిలేసిన పనులను సైతం ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. మనసులోని ఆందోళనలు తగ్గుతాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువులో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి రాహు సంచారం సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విజయాన్ని అందుకుంటారు. మీ లక్ష్యం వైపు ప్రయాణంలో వేగవంతమైన పురోగతి ఉంటుంది. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. వ్యాపారం చేసేవారికి, కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి వరుసగా శుభవార్తలు అందుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆగిపోయిన పెళ్లి ప్రయత్నాలు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కష్టమైన పనులను కూడా ఈజీగా పూర్తి చేస్తారు.