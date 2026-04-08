Astrology Predictions: వచ్చే 3 నెలలు ఈ రాశులకు సంపద, పలుకుబడి పీక్స్కి చేరుకుంటాయి
Astrology Predictions: మీనరాశిలో ప్రధాన గ్రహాలు సంచారం వల్ల జూన్ 2026 వరకు కుబేర యోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ యోగం వల్ల 6 రాశుల వారికి ధనలాభం, వృత్తిలో అభివృద్ధి, అదృష్టం పెరుగుతాయి. విపరీతంగా డబ్బు కలిసొస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వచ్చే మూడు నెలలు విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. అద్భుతమైన పురోగతిని ఇస్తుంది. గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉండడంతో ఈ రాశివారు పట్టిందల్లా బంగారంలా మారుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్నవారికి అడ్డంకులు తొలగిపోయి లాభాలు కనిపిస్తాయి. ఈ రాశివారి కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వంటివి దక్కుతాయి. ఆర్థికంగా డబ్బు ధారాళంగా వచ్చిపడుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి అవకాశాలు వస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి రాబోయే మూడు నెలలు బాగా కలిసివస్తుంది. వీరు చేసే వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో గొప్ప మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఈ రాశి వారు చేసే చేసే కొత్త ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపారం రంగంలో ఉన్నవారికి రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో వీరి ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, బహుమతులు కూడా అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఏర్పడతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. దీనివల్ల ఆర్ధికంగా పొదుపు చేయగలుగుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారి కలలన్నీ నిజమయ్యే సమయం ఇది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ఆ కోరిక నెరవేరుతుంది. విదేశీ కంపెనీలలో ఉద్యోగం లేదా విదేశీ ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నవారికి మంచి జీతంతో ఉద్యోగం దక్కుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు అద్భుతమైన వృద్ధిని చూస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి లక్ష్మి కటాక్షంతో పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశివారు చేసే ప్రతి పనిలో దైవ సహాయం దక్కుతుంది. చిన్న ప్రయత్నం చేసినా చాలు లాభాలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు వస్తాయి. నెమ్మదిగి సాగుతున్న వ్యాపారం వేగం పుంజుకుని ముందుకు వెళుతుంది. కొత్త బ్రాంచ్లు ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రాశి వారి కోరికలు, లక్ష్యాలు ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరడం ప్రారంభిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషం నిలిచి ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ మూడు నెలలు ఆర్థికంగా భారీగా కలిసి వస్తుంది. అనేక మార్గాల్లో వీరికి డబ్బు వచ్చి పడుతుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆస్తి వివాదాలు తీరిపోతాయి. ఉద్యోగంలో వీరి ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అలాగే ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు వంటివి కూడా దక్కుతాయి. ఈ రాశివారికి పలుకుబడి పెరిగి మంచి పేరు వస్తుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ మూడు నెలలు జీవిత గమనాన్ని మార్చే కాలం. ఈ రాశిలోనే గ్రహాలు సంచరించడం వల్ల రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వీరికి బాగా కలిసివస్తుంది. అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయి, అదృష్టం దక్కుతుంది. వ్యాపారంలో అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో జీతం పెంపు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసివస్తుంది. పాత అప్పులు తీరిపోతాయి. కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు.