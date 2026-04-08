- Illu Illalu Pillalu April 7 Episode: లారీతో యాక్సిడెంట్ ప్లాన్ చేసిన భాగ్యం, చందుకు బదులు బలైన ప్రేమ
Illu Illalu Pillalu April 7 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు నేటి ఎపిసోడ్ లో చందుకి యాక్సిడెంట్ చేయించేందుకు భాగ్యం, వల్లి ప్లాను వేస్తారు. కానీ చందు కు బదులుగా ప్రేమ యాక్సిడెంట్ కి గురవుతుంది. ఇంకా ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోండి.
భాగ్యం ఇక మారదు
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు నేటి ఎపిసోడ్లో వల్లి చేసిన మోసాన్ని తలుచుకొని చందు చాలా బాధపడతాడు. తప్ప తాగి ఇంటికి వస్తాడు. ఎలాగైనా వల్లిని తీసుకువచ్చి చందును మామూలు మనిషిని చేయాలని ప్రేమ, నర్మద అనుకుంటారు. చందుని వల్లి గురించి రామరాజుకు చెప్పకుండా అడ్డుకుంటారు. భాగ్యం, వల్లి మాత్రం చందుకు యాక్సిడెంట్ చేసి, అతనికి సేవలు చేయడానికి వల్లిని పంపించేందుకు ప్లాన్ వేస్తుంది. అందులో భాగంగానే యాక్సిడెంట్ కూడా ప్లాన్ చేస్తారు.
ఎవరికైతే సుపారీ ఇచ్చి లారీతో ఢీ కొట్టమని చెప్పారో.. ఆ వ్యక్తి సేనాపతి దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటాడు. సేనాపతి ఆ వ్యక్తి దగ్గర చందు ఫోటో చూసి అసలు విషయం అడుగుతాడు. మొత్తం విషయం సేనాపతికి చెప్పేస్తాడు ఆ వ్యక్తి. అప్పుడు సేనాపతి డమ్మీ యాక్సిడెంట్ అవసరం లేదు.. చందుని నిజంగానే గుద్దేయమని చెబుతాడు. అందుకు నీకు 50,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెబుతాడు. దాంతో ఆ వ్యక్తి చందుని నిజంగానే ఢీకొట్టేందుకు సిద్ధపడతాడు.
లారీతో యాక్సిడెంట్ ప్లాన్
ఇక్కడ నుంచి సీన్ ప్రేమ దగ్గరికి మారుతుంది. ప్రేమ, ధీరజ్ మళ్లీ గొడవపడతారు. ప్రేమ ఎంతగా బతిమిలాడినా ధీరజ్ మాట్లాడడు. తనను కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేయమని అడుగుతుంది. కానీ ధీరజ్ ఒప్పుకోడు. విషయం తెలిసిన చందు తాను కాలేజ్ కు తీసుకెళ్తానని చెడుతాడు. ఇద్దరూ బయలు దేరుతారు.
ఇక భాగ్యం చందుకు డమ్మీ యాక్సిడెంట్ ప్లాన్ చేయమని ఒక వ్యక్తికి డబ్బులు ఇచ్చి, చెట్టు చాటు నుంచి చందుకు జరిగే యాక్సిడెంట్ చూసేందుకు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ లోపు చందు, ప్రేమ కలిసి బండి మీద వస్తూ ఉంటారు. యాక్సిడెంట్ చేసేందుకు ఇడ్లీ బాబాయ్ దారిలో మేకులను పరుస్తాడు. ఆ మేకులు గుచ్చి చందు బైక్ పంచర్ అవుతుంది. దీంతో ప్రేమ, చందు కిందకు దిగుతారు. చందు బైక్ పక్కన నిల్చుని ఫోన్లో ధీరజ్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ప్రేమ ఓ సైడుకు వెళ్లి నిలుచుని ఉంటుంది. బైక్ పంచర్ అయిందని ప్రేమను తీసుకెళ్లమని చందు గట్టిగా చెబుతాడు. ఇదంతా వల్లి భాగ్యం చూస్తూ ఉంటారు.
ప్రేమ త్యాగం
ఈలోపు లారీలో ఉన్న సుపారీ తీసుకున్న వ్యక్తి చందును లారీతో ఢీకొట్టేందుకు వేగంగా వస్తూ ఉంటాడు. అది ప్రేమ చూస్తుంది. చూసి వెంటనే వెళ్లి చందును పక్కకు లాగి తోసేస్తుంది. కానీ లారీ ప్రేమను గుద్దేస్తుంది. ప్రేమను లారీ గుద్దేయడం వల్లి, భాగ్యం, ఇడ్లీ బాబాయ్ కూడా చూసి షాక్ అవుతారు. ప్రేమకు ఏమైందో అని కంగారు పడతారు. ధీరజ్ అప్పుడే అటుగా బండిమీద వస్తూ ఉంటాడు. ప్రేమ చందును కాపాడి తన ప్రాణాన్ని పణంగా పట్టడం చూస్తాడు. ప్రేమ అని గట్టిగా అరుస్తాడు. ఇక్కడితో ఎపిసోడ్ ముగిసిపోతుంది.