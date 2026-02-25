Sun Moon Conjunction: సూర్య చంద్ర యుతి.. హోలీ తర్వాత ఈ రాశులకు టెన్షన్లు తప్పవు..!
Sun Moon Conjunction: సూర్య చంద్రుడి యుతి కారణంగా విధ్వంసక యోగం ఏర్పడుతుంది. హోలీ పండగ తర్వాత ఈ యోగం కారణంగా మూడు రాశుల వారికి అనుకోని కష్టాలు రానున్నాయి.
సూర్య చంద్రుల యుతి..
జోతిష్యశాస్త్రంలో వ్యతిపత యోగాన్ని చాలా శక్తివంతమైన, ప్రమాదకరమైన యోగంగా చెబుతారు.ఈ యోగం ఏర్పడినప్పుడు, సూర్యుడికి చంద్రుడికి మధ్య 180 డిగ్రీల దూరం ఉన్నప్పుడు.. అవి ఒకదానికొకటి ప్రత్యక్షంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యతిపతి యోగం ఏర్పడుతుంది.ఈ యోగం ఈ మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లోకి అనుకోని సమస్యలు, కష్టాలు తెచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి, ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దాం...
సింహ రాశి...
సింహ రాశివారికి వ్యతిపత యోగం అనుకోని సమస్యలను తెచ్చి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి మానసిక ఒత్తిడి పెంచుతుంది.ఈ సమయంలో అనేక ఇబ్బందులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. సింహ రాశివారు తమ సీనియర్లతో విభేదాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. డబ్బుకు సంబంధించి ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా...జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలి. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. కుటుంబంలో గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో ఏదో ఒక విషయంలో అపార్థాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో తలనొప్పి, కంటి సమస్యలు, అలసట వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు. వాహనం నడిపే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
వృశ్చిక రాశి..
వ్యతిపత్ యోగం వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి అనుకోని సమస్యలు తీసుకురానుంది. ఇతరులతో ఎక్కువగా గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంది. వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు పనిలో వారి ప్రత్యర్థుల నుండి ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవచ్చు. అదేవిధంగా, ఈ సందర్భంలో, వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు వారి ప్రణాళికలలో అడ్డంకులను కూడా ఎదుర్కోవచ్చు. దీనితో పాటు, మీకు ఆర్థిక నష్టం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కాబట్టి, ఈ కాలంలో సరిగ్గా ఆలోచించిన తర్వాత డబ్బు ఖర్చు చేయడం మంచిది. ఆరోగ్య పరంగా, వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కడుపు సంబంధిత సమస్యలను లేదా రక్త సంబంధిత సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. కాబట్టి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో ప్రయాణించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కుంభ రాశి...
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు సూర్యుడు , చంద్రుని మధ్య అశుభ యోగం ఏర్పడటం వలన మానసిక ఒత్తిడి ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో పనిచేసే కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఏకాగ్రత లోపాన్ని ఎదుర్కొంటారు. కాబట్టి, ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. దీనితో పాటు, కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు స్నేహితులు లేదా సహోద్యోగులతో అపార్థాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
కాబట్టి, ఈ కాలంలో ఆర్థిక విషయాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో ఎవరి నుండి రుణాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. అలాగే, కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం మిమ్మల్ని ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఈ కాలంలో కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు నిద్రలేమి లేదా ఆందోళనను పెంచే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు, పాత ఆలోచనలు మీ ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి. కాబట్టి, ఈ కాలంలో, కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా యంత్రంతో పనిచేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.