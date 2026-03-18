- Vastu Tips: ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ ఏ దిక్కున పెట్టాలో తెలుసా? ఏ దిక్కున పెడితే లక్ష్మీ కటాక్షం..?
Vastu Tips: ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ ఏ దిక్కున పెట్టాలో తెలుసా? ఏ దిక్కున పెడితే లక్ష్మీ కటాక్షం..?
Vastu Tips: వాస్తు ప్రకారం, గ్యాస్ సిలిండర్ ను ఏ దిశలో ఉంచుతున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. దీని వల్ల ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరగడంతో పాటు, సంతోషం, శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తాయి.
Vastu Tips
ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్, యూనైటెడ్ స్టేట్స్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా, భారత దేశంలోని అనేక నగరాల్లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది. కొన్ని చోట్ల సిలిండర్లు అందుబాటులో లేవు, మరికొన్ని చోట్ల ధరలు విపరీతంగా పెరిగి ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాయి.ఈ సంగతి పక్కన పెడితే.. ఈ సిలిండర్ ని మనం ఎక్కడ ఉంచుతున్నాం అనేది వాస్తు ప్రాకారం చాలా ముఖ్యం అనే విషయం మీకు తెలుసా?
సిలిండర్ వాస్తు...
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువు మన జీవితాలపై సానుకూల, ప్రతికూల ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. అందుకే.. ఇంట్లో సిలిండర్ ను సరైన దిశలో ఉంచాలని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. వాస్తు ప్రకారం.. సిలిండర్, స్టవ్ ఉంచడానికి అనువైన దిశ ఆగ్నేయం. ఇది అగ్ని తత్వానికి సంబంధించిన దిశగా పరిగణిస్తారు. ఈ దిశలో గ్యాస్ సిలిండర్, స్టవ్ ని ఉంచడం వల్ల ఇంటికి ఆనందం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి.
ఆగ్నేయ దిశలో పెట్టడం కుదరకపోతే....
ఒకవేళ గ్యాస్ స్టవ్, సిలిండర్ ను ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచడం సాధ్యం కాకపోతే,నైరుతి లేదా తూర్పు దిశలను శుభంగా పరిగణిస్తారు. ఈ దిశ సానుకూల శక్తిని ప్రసరింపచేసి, ఇంట్లో శాంతి, ఆనందాన్ని కాపాడుతుంది.
సిలిండర్ ని ఉంచకూడని దిశ..
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, గ్యాస్ సిలిండర్ లేదా స్టవ్ను ఇంటి ఉత్తర లేదా ఈశాన్య దిశలో ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. ఈ దిశ జల తత్వానికి సంబంధించినది. ఇది జల, అగ్ని తత్వాల మధ్య సంఘర్షణకు కారణమవుతుంది. దీనివల్ల ఇంట్లో ఇబ్బందులు, ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.