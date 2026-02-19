- Home
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావిస్తారు. ఈ ఏడాది శుక్రుడు రెండుసార్లు కన్య రాశిలో సంచరించనున్నాడు. ఈ అరుదైన సంచారం వల్ల 4 రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. మరి ఆ రాశుల్లో మీ రాశి ఉందో చూడండి.
కన్య రాశిలో రెండుసార్లు శుక్రుడి సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహ సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రేమ, అందం, ఆర్థిక స్థితి, దాంపత్య సుఖానికి కారకుడైన శుక్రుడు ఈ ఏడాది రెండుసార్లు కన్య రాశిలో సంచరించడం విశేషం. ఆగస్టు 1న శుక్రుడు తొలిసారి కన్య రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సెప్టెంబర్ 2 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత తన సొంత రాశి అయిన తుల రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మళ్లీ నవంబర్ 6న కన్య రాశిలో రెండోసారి సంచరిస్తాడు. కన్య రాశికి అధిపతి బుధుడు. శుక్రుడు, బుధుడు మిత్ర గ్రహాలు కాబట్టి ఈ సంచారం చాలా ప్రత్యేకమైందని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఏ రాశులవారు శుక్రుడి అనుగ్రహం పొందనున్నారో ఇక్కడ చూద్దాం.
వృషభ రాశి
శుక్రుడు వృషభ రాశికి అధిపతి కాబట్టి ఈ సంచారం ఈ రాశివారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేస్తారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం కలిసివస్తుంది. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కన్య రాశి
శుక్రుడు కన్య రాశిలోనే సంచరిస్తాడు కాబట్టి ఈ రాశివారికి శుక్రుడి ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీరి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. పెళ్లికాని వారికి మంచి సంబంధాలు వస్తాయి. భార్యా భర్తల మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుంది. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. కెరీర్ పరంగా ఇది అనుకూల సమయం. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాల ద్వారా లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగులు ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి కూడా శుక్రుడి సంచారం కలిసివస్తుంది. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. అప్పుల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. భూమి, ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ప్రేమికులకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మద్ధతు లభిస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మకర రాశివారికి శుక్రుడి సంచారం భాగ్యస్థానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య, కొత్త అవకాశాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు ఉంటాయి. పెద్దల ఆశీర్వాదం దక్కుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.