Mars Transit: 5 రోజులు ఓపికపడితే చాలు.. ఈ 6 రాశులవారి సంపద రెట్టింపు కావడం ఖాయం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం త్వరలో కుజుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. వ్యక్తిగత జీవితం నుంచి వ్యాపారాల వరకు ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేంటో చూద్దామా..
కుజుడి సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజుడు.. శక్తి, ధైర్యం, కార్యదీక్షకు ప్రతీక. కుజుడు, వ్యక్తిలో ఉత్సాహం, పట్టుదల, నాయకత్వ లక్షణాలను సూచిస్తాడు. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో కుజుడు బలంగా ఉంటే వారు ధైర్యంగా, సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పండితుల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు కుజుడు కుంభరాశిలో సంచరించనున్నాడు. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి. వారు పట్టిందల్లా బంగారం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ రాశులు ఏవో ఇక్కడ చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి 11వ ఇంట్లో కుజుడు సంచరించనున్నాడు. ఇది లాభ స్థానం కాబట్టి మేష రాశివారి ఆదాయం రోజురోజుకు పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభా పాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం వస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారి 10వ ఇంట్లో కుజుడు సంచరించనున్నాడు. ఇది వృత్తి లేదా కర్మ స్థానం. దానివల్ల ఈ రాశివారి వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆకస్మిక పురోగతి ఉంటుంది. ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి. ఆగిపోయిన పనులు చకచకా పూర్తవుతాయి.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారి 6వ ఇంట్లో కుజుడు సంచరించనున్నాడు. దీనివల్ల వీరి ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి పూర్తిగా బయటపడతారు. అప్పుల బాధలు తీరిపోతాయి. ఇంటా బయటా ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది. ఆస్తి వివాదాలు, కోర్టు కేసులలో విజయం సాధిస్తారు.
తుల రాశి
తుల రాశి 5వ ఇంట్లో కుజుడు సంచరించనున్నాడు. 5వ ఇంటిని పూర్వ పుణ్య స్థానం అంటారు. దానివల్ల ఈ రాశివారు సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు. పిల్లల ఉన్నత విద్య, వివాహం గురించి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి 3వ ఇంట్లో కుజుడు సంచరించనున్నాడు. దీనివల్ల వీరికి అనేక మార్గాల్లో ఆదాయం వస్తుంది. ఆస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, ఉద్యోగ రీత్యా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.
మకర రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మకర రాశి రెండవ ఇంట్లో కుజుడు సంచరించనున్నాడు. ఇది ధన స్థానం కాబట్టి ఈ రాశివారి ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. షేర్లు, వ్యాపారాలు లాభాలనిస్తాయి. రావాల్సిన డబ్బు సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది.