Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామి సలహా కలిసివస్తుంది!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 24.02.2026 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు తొలగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కొన్ని విషయాల్లో పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతారు. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలలో అవరోధాలు అధిగమిస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిది కాదు. స్వల్ప ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తికాక చికాకులు పెరుగుతాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు శ్రమకు తగిన ఫలితం ఉండదు.
మిథున రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి పెట్టుబడులు అందుతాయి. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో కలిసి కష్టసుఖాలు పంచుకుంటారు. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత పెరుగుతుంది. పాత రుణాలు తీర్చగలుగుతారు. సేవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కొత్త విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సోదరులతో స్థిరాస్థి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడుతుంది. నూతన భూ సంబంధిత క్రయవిక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో జీతభత్యాల విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆటుపోట్లు అధిగమించి లాభాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు.
కన్య రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. దూరపు బంధువుల నుంచి అందిన వార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో చర్చలు అనుకూలిస్తాయి. స్థిరాస్థి క్రయ విక్రయాలలో నూతన లాభాలు పొందుతారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో విశేషంగా పాల్గొంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా గతం కంటే మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. నూతన రుణప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా రాణిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. కొన్ని విషయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు కలిసివస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొని మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
మకర రాశి ఫలాలు
భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభాల బాట పడతాయి. క్రయవిక్రయాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. రాజకీయ సంబంధిత చర్చలో పాల్గొంటారు. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు కలుగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
డబ్బు పరమైన ఇబ్బందులు కొంత చికాకు కలిగిస్తాయి. కుటుంబ విషయాలపై పెద్దలతో చర్చిస్తారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు దక్కుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విలువైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
మీన రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో తొందరపాటు మంచిది కాదు. పాత మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కంటి సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. బంధు మిత్రులతో వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు.