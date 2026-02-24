AI Horoscope: ఓ రాశివారు ఈ రోజు శుభవార్తలు వింటారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు శుభవార్తలు వింటారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినా.. మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చంద్రుడు మీ రాశిలోనే ఉన్నందున మానసిక ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
ఆర్థికం: కొత్త పెట్టుబడులకు గ్రహస్థితి సహకరిస్తుంది. బాకీ ఉన్న సొమ్ము చేతికి అందుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: రక్త వర్ణం (Deep Red)
వృషభ రాశి
ఫలితం: అనవసర ప్రయాణాల వల్ల అలసట చెందుతారు. గందరగోళానికి గురికాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి.
జాగ్రత్త: కోర్టు వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: లాభదాయకమైన రోజు. పాత మిత్రుల కలయిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. తలపెట్టిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
ఆర్థికం: షేర్ మార్కెట్ లేదా ట్రేడింగ్ చేసే వారికి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో మీ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
ఆరోగ్యం: పని ఒత్తిడి వల్ల వెన్ను నొప్పి లేదా తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది, విశ్రాంతి అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: ముత్యపు తెలుపు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. విదేశీ యత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి చూపిస్తారు.
ఆర్థికం: దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం చేసే పనులు సఫలమవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: అష్టమ చంద్రుడి సంచారం వల్ల ఈ రోజు కొంత నెమ్మదిగా ఉండటం మంచిది. రహస్య శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త.
సూచన: సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేయడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: పచ్చ
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: వ్యాపారస్తులకు అనుకూలమైన రోజు. భాగస్వాములతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబంతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
ప్రేమ: ప్రియమైన వారితో గడిపే సమయం మధురంగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: లేత నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధిస్తారు. మీ పై అధికారుల నుండి మెప్పు పొందుతారు. రుణ విముక్తి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ఆర్థికం: అనవసరపు ఖర్చులకు కళ్లెం వేయాలి. ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: సంతాన పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. విద్యా, కళా రంగాల వారికి అద్భుతమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. ఊహించని ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: గృహ సౌఖ్యం పెరుగుతుంది. ఇంటి మరమ్మతులు లేదా కొత్త వస్తువుల కొనుగోలుపై దృష్టి పెడతారు.
జాగ్రత్త: స్థిరాస్తి ఒప్పందాల సమయంలో పత్రాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. తోబుట్టువుల నుండి సహకారం అందుతుంది.
కెరీర్: ఐటీ లేదా టెక్నికల్ రంగంలో ఉన్నవారికి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: మాటతీరుతో కార్యాలను సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు పూర్తిస్థాయిలో లభిస్తుంది. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థికం: బ్యాంకింగ్ వ్యవహారాలు విజయవంతమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: గోల్డెన్