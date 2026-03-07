Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు భర్తకు అదృష్ట దేవతలు..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొంత మంది మహిళలు పెళ్లి తర్వాత తమ భర్త జీవితంలోకి అపారమైన అదృష్టాన్ని, సంపదను తీసుకువస్తారు.ఈ అమ్మాయిలు తమ భర్త జీవితాల్లోకి వస్తూ వస్తూ..లక్ష్మీదేవిని మోసుకువస్తారు. ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం..
భర్తకు అదృష్టాన్ని తెచ్చేది వీరే..
నెంబర్ 2..
ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టినవారంతా నెంబర్ 2 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలపై చంద్రుడి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ అమ్మాయిలు సహజంగా అందరిపై ప్రేమ కురిపిస్తారు. చాలా ఓపికగా ఉంటారు. ఈ అమ్మాయిలు ఏ ఇంట్లో అడుగుపెట్టినా.. ఆ ఇంట్లో ప్రశాంతత పెరుగుతుంది.
అదృష్టం: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన మహిళలను వివాహం చేసుకున్న పురుషులకు పెళ్లి తర్వాత ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా భర్త కెరీర్ లో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
నెంబర్ 3..
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై గురు గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది.
ఈ అమ్మాయిల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత : ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల చేతుల్లో అమృతం ఉంటుంది. వీరు ఏ పని చేసినా అది విజయవంతం అవుతుంది.
అదృష్టం: వీరు భర్తకు ఒక మంచి సలహాదారుగా మారతారు. వీరు ఇచ్చే సలహాలు భర్త వ్యాపారంలో లేదా ఉద్యోగంలో ఊహించని లాభాలను తెచ్చి పెడతాయి. వీరు ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే.. ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది.
నెంబర్ 6..
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 6 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై శుక్రుడు ప్రభావం ఉంటుంది.
ఈ అమ్మాయిల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత: శుక్రుడు సంపద, విలాసాలకు కారకుడు. 6వ సంఖ్య కలగిన మహిళలు లక్ష్మీ దేవి అంశగా పరిగణిస్తారు.
అదృష్టం: వీరు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత భర్తకు లగ్జరీ లైఫ్, సొంత ఇల్లు, వాహన యోగం కలుగుతాయి. వీరు ఇంటిని ఎంతో అందంగా ఉంచుతారు. తద్వారా సానుకూల శక్తి (Positive Energy) పెరిగి సంపద నిలుస్తుంది.
4. సంఖ్య 9 (పుట్టిన తేదీలు: 9, 18, 27)
అధిపతి: కుజుడు (Mars).
ప్రత్యేకత: వీరు చాలా ధైర్యవంతులు , పట్టుదల కూడా చాలా ఎక్కువ.
అదృష్టం: భర్త కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వీరు వెన్నంటి ఉండి ధైర్యాన్ని ఇస్తారు. పెళ్లి తర్వాత భర్తకు స్థిరాస్తి (Property) పెరగడానికి ఈ మహిళల జాతకం ఎంతో దోహదపడుతుంది.