Venus Transit: మీన రాశిలో ఉచ్ఛస్థితిలో శుక్రుడు.. ఈ రాశులవారికి అదృష్టం పట్టినట్టే
Venus Transit: జ్యోతిష్యం ప్రకారం మార్చి 3న శుక్రుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. మీన రాశిలో శుక్రుడు ఉచ్ఛస్థానంలో ఉంటాడు. ఈ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన రాజయోగం పట్టబోతోంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసా?
మీన రాశి
శుక్రుడు మీన రాశిలోకే ప్రవేశించాడు. ఈ రాశిలో ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉన్నాడు. దీనివల్ల 'మాళవ్య రాజయోగం' ఏర్పడింది. మీనరాశిలోనే ఈ రాజయోగం ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ రాశి వారికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు దక్కుతాయి. వీరు అందంగా కనిపిస్తారు. ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. చేయాలనుకున్న శుభకార్యాలన్నీ పూర్తవుతాయి. పెళ్లి ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి. కొత్త వాహనం కొనే అవకాశం ఉంది. లేదా ఏదైనా లగ్జరీ వస్తువులు కొనే యోగం ఉంది.
వృషభం
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. అతడు ఈ రావిలో లాభస్థానమైన 11వ ఇంట్లో ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ రాశికి అనేక ప్రయోజనాలు దక్కుతాయి. అనేక మార్గాల నుంచి డబ్బు వస్తుంది. పెట్టుబడుల నుంచి కూడా లాభాలు పొందుతారు. పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. స్నేహితులు ఎంతో సాయం చేస్తారు. ఇక భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేసేవారికి మంచి లాభాలు కనిపిస్తాయి. చిన్న వ్యాపారులు తమ వ్యాపారాన్ని బాగా విస్తరింపజేసే అవకాశం ఉంది.
మిథునం
మిథున రాశికి పదో ఇల్లయిన కర్మ స్థానంలో శుక్రుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నాడు. ఇది ఈ రాశి వారి ఉద్యోగం, వృత్తిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. అతి పెద్ద మార్పును తెస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి పెద్ద కంపెనీల నుంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక చేస్తున్న ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సినిమా, సంగీతం, పెయింటింగ్ వంటి కళా రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి పేరు వస్తుంది.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశికి ఏడో ఇంటిలో శుక్రుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నాడు. ఇది ఈ రాశివారి సంబంధాలలో మాధుర్యాన్ని పెంచుతుంది. భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న గొడవలు పోయి ప్రేమ పెరుగుతుంది. ఇక వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కస్టమర్లు విపరీతంగా వస్తారు. ఉన్నత విద్య లేదా ఉద్యోగం కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇదే అనుకూలమైన సమయం. లాభదాయకమైన మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
వృశ్చికం
వృశ్చిక రాశికి ఐదో ఇంట్లో శుక్రుడు సంచరిస్తున్నాడు. దీని వల్ల కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పిల్లల వల్ల ఆనందం, గర్వం కలుగుతాయి. పిల్లల చదువు చక్కగా సాగుతుంది. ఇక వారి ఉద్యోగంలో కూడా మంచి స్థాయికి చేరుకుంటారు. పిల్లలకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్న వారికి మంచి సంబంధం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రేమించుకున్న జంటలు పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెడతారు. బంగారం, వెండి, స్టాక్ మార్కెట్ వంటి వాటిలో పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు వస్తాయి.