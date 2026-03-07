AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది
AI Horoscope:ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది, ఈ రోజు ఓ రాశివారికి సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వృత్తిపరంగా కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు.
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి.
జాగ్రత్త: అనవసరపు వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: వ్యాపారస్తులకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మిత్రుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు.
ఆర్థికం: అదృష్టం కలిసి వచ్చి ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
ఆరోగ్యం: కంటి సమస్యలు లేదా అలసట ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, తగిన విశ్రాంతి తీసుకోండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
లాభం: కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు వ్యాపారంలో కలిసి వస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సంతాన పరంగా శుభవార్తలు అందుతాయి.
ఆర్థికం: భూమి లేదా వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలు తొలగిపోతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి.
జాగ్రత్త: ఆవేశంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకండి, సంయమనం పాటించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉన్నత చదువుల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి.
ఆర్థికం: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: శనివారం కావడం వల్ల మీ రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
కెరీర్: ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.
జాగ్రత్త: ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగకండి. ఓపికతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ధన లాభం చేకూరుతుంది.
లాభం: పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం