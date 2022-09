వాస్తు చిట్కాలు: ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా దంపతుల మధ్య సమస్యలా..?

కానీ ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నవారి మధ్య కూడా సమస్యలు వస్తున్నాయి అంటే... అది వాస్తు సమస్య కూడా అయ్యి ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు, మీ భాగస్వామికి మధ్య విడదీయరాని బంధాన్ని ఏర్పడాలంటే... ఈ వాస్తు చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాలి.



పెళ్లి తర్వాత దంపతుల మధ్య చిన్నా, చితక సమస్యలు, మనస్పర్థలు రావడం చాలా సహజం. అయితే... తాము ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా... తమ మధ్య ప్రేమ తగ్గిపోయిందని చాలా మంది చెబుతూ ఉంటారు. కానీ ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నవారి మధ్య కూడా సమస్యలు వస్తున్నాయి అంటే... అది వాస్తు సమస్య కూడా అయ్యి ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు, మీ భాగస్వామికి మధ్య విడదీయరాని బంధాన్ని ఏర్పడాలంటే... ఈ వాస్తు చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాలి.



మన ఇల్లు, పనిచేసే ఆఫీసు గజిబిజీగా ఉండటం వల్ల దంపతుల మధ్య సమస్యలు తెస్తుందట. కాబట్టి... ఇంట్లో గజిబిజీ లేకుండా చూసుకోవాలి. మనం ఇంట్లో నడుస్తున్నప్పుడు కాళ్లకు ఎవీ తగలకుండా చూసుకోవాలి. అంటే.. ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.



పడకగది

నైరుతి దిశలో బెడ్రూమ్ ఉండాలి. ఈ దిశ శృంగారం, ప్రేమ, మంచి వివాహాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి మీ పడకగది నైరుతి దిశలో ఉండేలా చూసుకోండి. అలాగే సూర్యుడు ఈ దిశలో అస్తమించడం వల్ల మంచి నిద్ర మంచిగా వస్తుంది.



Vastu tips

బెడ్ రూమ్ లైటింగ్ మీ మానసిక స్థితిని ప్రభావితం చేయడంలో , మీ ప్రేమ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి మీ పడకగదికి నైరుతి దిశలో ఎరుపు లేదా పసుపు దీపాన్ని ఉంచండి. ఇది ఈ మూలలోని శక్తిని సక్రియం చేస్తుంది. అదృష్టం, శృంగారం, దీర్ఘకాలిక సంబంధాన్ని ఆకర్షిస్తుంది.

Vastu Tips-Husband and wife in the house of romance

వాల్ పెయింట్

బెడ్ రూమ్ గోడలు పింక్ రంగులో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది ప్రేమ, ఆనందం, శృంగారాన్ని సూచిస్తుంది.

బెడ్ రూమ్ అలంకరణ కోసం...

మీ మంచాన్ని రెండు గోడలకు ఆనుకుని ఉంచడం మానుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల దంపతుల్లో ఎవరో ఒకరు అనారోగ్యానికి గురౌతారు. తర్వాత సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది.



ఫోటోలు

మీ ఇద్దరి అందమైన ఫోటోలు ఎల్లప్పుడూ మీకు సంతోషకరమైన క్షణాలను గుర్తు చేస్తాయి. కాబట్టి, బెడ్‌రూమ్‌లో మీరు, మీ భాగస్వామి అందమైన ఫోటోలు ఉంచుకోవాలి.