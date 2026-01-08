Vastu Tips: మీ ఆదాయం పెరగాలా? ఈ ఒక్క చిన్న పని చేసినా చాలు
Vastu Tips: ఎంత కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు అయినా ఇంట్లో నిలవడం లేదా? సంపాదించినదంతా ఏదో ఒక ఖర్చు వచ్చి, ఆ డబ్బు అంతా అయిపోతుందని ఫీలౌతున్నారా? అయితే, సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు.
ఇంట్లో డబ్బు నిలవడం లేదని.. ఎక్కువగా ఖర్చులు అయిపోతున్నాయని ఫీలౌతున్నారా? దానికి వాస్తు పొరపాట్లు కూడా కారణం అని మీకు తెలుసా? మీరు చదివింది నిజమే. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, మనం డబ్బును దాచుకునే బీరువా లేదా లాకర్ ఉంచే దిశ, ప్రదేశం మన ఆర్థిక స్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయి. సంపద పెరగాలన్నా, ధనం నిలవాలన్నా ఈ కింది నియమాలను తప్పక పాటించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
ఇంట్లో లాకర్ ఎక్కడ ఉండకూడదో తెలుసా?
చాలా మంది డబ్బులు దాచుకునేందుకు..లాకర్, బీరువా ని వాడతారు. వాటి విషయంలో చేసే పొరపాట్లే... ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీస్తాయి.
టాయిలెట్ సమీపంలో.. మీరు డబ్బులు, నగలు ఉండే లాకర్ ను ఎప్పుడూ బాత్రూమ్ , టాయ్ లెట్ గోడలుకు ఆనుకొనిగానీ,వాటికి ఎదురుగా కానీ ఉంచకూడదు. ఇది వాస్తు దోషానికి కారణం అవుతుంది.
ఈశాన్య మూల: ఈశాన్యం దేవతలకు నిలయం, కానీ ఇది బరువును మోయలేదు. అందుకే భారీ బీరువాలను ఈ మూలలో పెట్టడం వల్ల ఆర్థికాభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది.
మురికి ప్రదేశాలు: లాకర్ ఉంచిన గది ఎప్పుడూ అపరిశుభ్రంగా ఉండకూడదు. చీకటి గదుల్లో లేదా సాలీడు గూళ్లు ఉన్న ప్రదేశాల్లో బీరువా ఉంచితే లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంట్లో ఉండదు.
బీరువాను ఎక్కడ ఉంచాలి?
వాస్తు ప్రకారం సంపదను ఆకర్షించే దిశలు రెండు ఉన్నాయి:
నైరుతి దిశ (South-West): బీరువా లేదా లాకర్లను ఉంచడానికి నైరుతి మూల అత్యంత శుభప్రదమైన ప్రదేశం. ఇక్కడ ఉంచిన ధనం స్థిరంగా ఉంటుంది. అయితే, బీరువా వెనుక భాగం దక్షిణం వైపు ఉండి, దాని తలుపులు ఉత్తరం వైపు తెరుచుకునేలా ఉండాలి.
ఉత్తర దిశ (North): ఉత్తరం కుబేరుడి స్థానం. అందుకే లాకర్ తలుపులు ఉత్తరం వైపు తెరుచుకోవడం వల్ల ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది.
మీ లాకర్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి:
లాకర్ను ఖాళీగా ఉంచవద్దు: మీ సేఫ్ లేదా లాకర్ ఎప్పుడూ పూర్తిగా ఖాళీగా ఉండకూడదు. అందులో కనీసం కొన్ని వెండి నాణేలు లేదా విలువైన పత్రాలు ఎల్లప్పుడూ ఉండేలా చూసుకోండి. ఖాళీ లాకర్ దరిద్రానికి సంకేతం.
పరిశుభ్రత ముఖ్యం: బీరువా చుట్టూ దుమ్ము లేకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే బీరువా పైన బూట్లు, చెప్పులు లేదా పనికిరాని విరిగిన వస్తువులను ఎప్పుడూ పెట్టకూడదు.
చీపుర్లు వద్దు: లాకర్ దగ్గర చీపుర్లు ఉంచడం వల్ల సంపద ఊడ్చుకుపోతుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఎర్రటి వస్త్రం: మీ నగదును లేదా లాకర్ లోని సొరుగును (Drawer) ఎర్రటి పట్టు వస్త్రంతో అలంకరించి, దానిపై డబ్బు ఉంచితే లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉంటాయి.
ముగింపు: ధనం కేవలం సంపాదనతోనే కాదు, దానిని మనం గౌరవించే విధానంతో కూడా పెరుగుతుంది. మీ ఇంట్లోని బీరువాను లేదా లాకర్ను ఈ నియమాల ప్రకారం అమర్చుకుని చూడండి, మీ ఆర్థిక స్థితిలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి.