Ugadi 2026: పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది.. తులా రాశి ని వరించనున్న అదృష్టం..?
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి తుల రాశి వారికి అదృష్టం వరించబోతోంది. గత కొంతకాలంగా మీరు ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఆందోళనలు తొలగిపోయి, జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నిండుతాయి. గురు గ్రహ అనుకూలతతో అన్ని పనుల్లోనూ విజయం సాధిస్తారు
కొత్త ఉగాది సంవత్సరంలో తుల రాశివారికి ఎలా ఉండనుందంటే...
1.కెరీర్, ఉద్యోగం...
ఉద్యోగస్థులకు ఈ ఏడాది స్వర్ణయుగం లాంటిది. మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంతేకాదు.. జీతం కూడా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా పెరుగుతుంది.
వ్యాపారం.. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలి అనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు మీకు విశేషమైన లాభాలు తెచ్చి పెడతాయి. కొత్త ఒప్పందాలు.. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మారుస్తాయి. ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఏడాది మీ జీవితంలో వచ్చే మార్పులు: ఉద్యోగ రీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా ఇతర నగరాలకు బదిలీ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ఆదాయం: ఈ ఏడాది ఆదాయం (8) వ్యయం (8) గా ఉంది. అంటే మీ సంపాదన ఎంత బాగుంటుందో, అంతే స్థాయిలో ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఇవి వ్యర్థ ఖర్చులు కాకుండా పెట్టుబడులు లేదా శుభకార్యాల కోసం చేసే ఖర్చులే అవుతాయి.
స్థిరాస్తి: ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన ధనం తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది.
3. కుటుంబం, వివాహం (Family & Marriage):
సంతోషం: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుంది. సంతానం కోసం నిరీక్షిస్తున్న దంపతులకు గురు గ్రహ అనుకూలత వల్ల శుభవార్త అందుతుంది.
వివాహం: అవివాహితులకు ఈ ఏడాది కళ్యాణ ఘడియలు రాబోతున్నాయి. సంబంధాలు కుదరడంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: మొత్తం మీద ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, జూన్ తర్వాత చర్మం లేదా ఎముకలకు సంబంధించిన చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు.
సూచన: యోగా , సమయానికి నిద్రపోవడం వల్ల మీ ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతుంది.
5. పరిహారాలు (Remedies):
తులా రాశి వారు ఈ ఏడాది మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి ఈ పరిహారాలు పాటించండి:
లక్ష్మీ ఆరాధన: శుక్రవారం రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించడం లేదా అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం చదవడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
దానం: పేదవారికి పాలు లేదా పెరుగు వంటి తెల్లని వస్తువులను దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
మంత్రం: "ఓం శుం శుక్రాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించండి.