Vastu Tips: కిచెన్ లో ఇవి ఉంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతాయ్

astrology Dec 27 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
వంటగదిలో ఇవి మాత్రం ఉంచకూడదు..

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, వంటగదిలో ఉంచిన కొన్ని వస్తువులు దురదృష్టానికి కారణం అవుతాయి. అందుకే, అలాంటి వాటిని కచ్చితంగా తొలగించాలి. 

వంటగదిలో మందులు పెట్టవద్దు

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, వంటగదిలో పొరపాటున కూడా మందులు ఉంచకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల వంటగదిలో దోషం ఏర్పడి, అది ఇంట్లో వాళ్లందరి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది.

పగిలిన పాత్రలు వంటగదిలో ఉంచవద్దు

ఏదైనా పాత్ర పగిలిపోయినా, చాలా కాలంగా వాడకంలో లేకపోయినా, దాన్ని వెంటనే వంటగది నుంచి తీసేయాలి. అలాంటి పాత్రలు నెగెటివ్ ఎనర్జీకి కారణమై, దురదృష్టాన్ని పెంచుతాయి.

వంటగదిలో డస్ట్‌బిన్ పెట్టవద్దు

కొంతమంది తమ సౌలభ్యం కోసం వంటగదిలోనే డస్ట్‌బిన్ పెట్టుకుంటారు. ఈ అలవాటు కూడా వాస్తు దోషాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే డస్ట్‌బిన్‌ను ఎప్పుడూ వంటగదికి బయట పెట్టాలి.

వంటగదిలో అద్దం ఉండకూడదు

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, వంటగదిలో అద్దం కూడా ఉండకూడదు. అద్దం రాహువుకు కారకం. వంటగదిలో అద్దం ఉండటం వల్ల అక్కడ రాహు ప్రభావం పెరిగి, సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

ఈ విషయం కూడా గుర్తుంచుకోండి

వంటగదిలో తాగే నీరు కూడా ఉంటుంది. సింక్ దగ్గర తాగే నీరు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అలా ఉంటే ధన నష్టం జరిగే అవకాశాలుంటాయి. అందుకే సింక్, తాగే నీరు దూరంగా ఉండాలి.

