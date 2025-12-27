Vastu Tips: కిచెన్ లో ఇవి ఉంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతాయ్

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, వంటగదిలో ఉంచిన కొన్ని వస్తువులు దురదృష్టానికి కారణం అవుతాయి. అందుకే, అలాంటి వాటిని కచ్చితంగా తొలగించాలి.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, వంటగదిలో పొరపాటున కూడా మందులు ఉంచకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల వంటగదిలో దోషం ఏర్పడి, అది ఇంట్లో వాళ్లందరి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
ఏదైనా పాత్ర పగిలిపోయినా, చాలా కాలంగా వాడకంలో లేకపోయినా, దాన్ని వెంటనే వంటగది నుంచి తీసేయాలి. అలాంటి పాత్రలు నెగెటివ్ ఎనర్జీకి కారణమై, దురదృష్టాన్ని పెంచుతాయి.
కొంతమంది తమ సౌలభ్యం కోసం వంటగదిలోనే డస్ట్బిన్ పెట్టుకుంటారు. ఈ అలవాటు కూడా వాస్తు దోషాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే డస్ట్బిన్ను ఎప్పుడూ వంటగదికి బయట పెట్టాలి.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, వంటగదిలో అద్దం కూడా ఉండకూడదు. అద్దం రాహువుకు కారకం. వంటగదిలో అద్దం ఉండటం వల్ల అక్కడ రాహు ప్రభావం పెరిగి, సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
వంటగదిలో తాగే నీరు కూడా ఉంటుంది. సింక్ దగ్గర తాగే నీరు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అలా ఉంటే ధన నష్టం జరిగే అవకాశాలుంటాయి. అందుకే సింక్, తాగే నీరు దూరంగా ఉండాలి.
2026లో మీన రాశివారి జాతకం ఎలా మారనుందో తెలుసా?
కుంభ రాశివారికి కొత్త ఏడాదిలో ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో తెలుసా?
మకర రాశివారికి 2026లో ఈ విషయాల్లో సూపర్ గా కలిసివస్తుంది!
2026లో ధనుస్సు రాశివారి జాతకం ఎలా మారుతుందో తెలుసా?