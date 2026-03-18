Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ ఉగాది తర్వాత.. కోటీశ్వరులు అయ్యే రాశులు ఇవే..!
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి గ్రహాలలో మార్పులు జరుగుతాయి. ఈ మార్పుల కారణంగా నాలుగు రాశుల వారి జీవితం పూర్తిగా మారబోతోంది. గురు గ్రహ అనుగ్రహం, శని ప్రభావం తగ్గడంతో వీరికి రాజయోగం పట్టబోతోంది.
1.మేష రాశి..
మేష రాశి వారికి ఈ ఉగాది నుండి కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి..వారి జీవితాల్లోకి కొత్త వెలుగులు రాబోతున్నాయి. వీరి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తి అవుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆర్థికంగానూ ఈ ఏడాది బాగా కలిసిరానుంది. ముఖ్యంగా గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమౌతాయి. సమాజంలో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. ధైర్యంగా మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి.
2.సింహ రాశి..
సింహ రాశి వారికి ఈ ఏడాది తిరుగులేని ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వీరికి ఈ ఏడాది అదృష్టం బాగా పెరుగుతుంది. రాజకీయం లేదా అధికారిక రంగాల్లో ఉన్నవారికి గొప్ప గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ మాటకు విలువ కూడా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి. సంతానం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారు శుభ వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు సానుకూలంగా మారతాయి.
3.తుల రాశి...
తుల రాశి వారికి భాగస్వామ్యాల వల్ల కొత్త పరిచయాల వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
వ్యాపారం: కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి.
ఆర్థికం: విలాసవంతమైన వస్తువులు, వాహనం లేదా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది.
కీలక మార్పు: గతంలో ఉన్న మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, ప్రశాంతత లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి సహకారం అందుతుంది.
మీన రాశి..
మీన రాశి వారికి ఈ ఏడాది "గోల్డెన్ పీరియడ్" అని చెప్పవచ్చు. వీరికి అదృష్టం అడుగడుగునా వెన్నంటే ఉంటుంది.
విజయం: మీరు ఏ పని చేపట్టినా అందులో విజయం సాధిస్తారు (సర్వకార్య సిద్ధి).
ఆర్థికం: విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ కంపెనీల నుండి ఆదాయం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది.
కీలక మార్పు: ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడంతో పాటు, సమాజంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు మారుమోగతాయి.