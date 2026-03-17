Ugadi 2026: చివరి దశలో ఏలినాటి శని.. ఉగాది తర్వాత కుంభ రాశివారి జీవితం ఎలా మారనుంది?
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది తర్వాత కుంభ రాశివారికి మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ రాశివారు ఏలినాటి శని చివరి దశలో ఉన్నప్పటికీ, గురు గ్రహ సంచారం మీకు రక్షణగా నిలుస్తుంది. సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు.
శ్రీ పరాభవనామ ఉగాది తర్వాత కుంభ రాశివారి జీవితం...
1. కెరీర్, ఉద్యోగం (Career):
స్థిరత్వం: ఉద్యోగస్తులకు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. శని ప్రభావం వల్ల సహోద్యోగులతో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. అయితే, మీ నిజాయితీ మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.
వ్యాపారం: వ్యాపారస్తులకు పెట్టిన పెట్టుబడులు నెమ్మదిగా ఫలితాలను ఇస్తాయి. కొత్త భాగస్వామ్యాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సాంకేతిక రంగంలో ఉన్న వారికి విదేశీ అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
జాగ్రత్త: తొందరపడి ఉద్యోగాలు మారడం లేదా ఉన్న పనులను వదిలేయడం ఈ ఏడాది మంచిది కాదు.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ఆదాయం: ఈ ఏడాది ఆదాయం (2) వ్యయం (8) గా ఉంది. ఖర్చులు కాస్త ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అందుకే, తెలివిగా వ్యవహరించాలి.
పొదుపు: పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా పాత బాకీలు ఉంటే వసూలవుతాయి. అయితే, కోర్టు వ్యవహారాలు లేదా మెడికల్ ఖర్చుల కోసం కొంత ధనం వెచ్చించాల్సి రావచ్చు.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
సంబంధాలు: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి.
వివాహం: అవివాహితులకు వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది. ద్వితీయార్ధంలో (Second half) అనుకూలమైన సంబంధాలు కుదురుతాయి. సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభ ఫలితాలు అందుతాయి.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: ఏలినాటి శని వల్ల శారీరక అలసట, నరాల బలహీనత లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు ఉండవచ్చు.
సూచన: ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం , సమయానికి నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మంచిది.
5. పరిహారాలు (Remedies):
మరింత శుభ ఫలితాల కోసం కుంభ రాశి వారు ఇవి పాటించండి:
శని తైలాభిషేకం: ప్రతి శనివారం శని దేవునికి తైలాభిషేకం చేయడం లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం వల్ల దోషాలు తగ్గుతాయి.
హనుమాన్ ఆరాధన: ప్రతిరోజూ 'ఓం హం హనుమతే నమః' మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మానసిక ధైర్యం పెరుగుతుంది.
దానం: పేదవారికి లేదా అనాథలకు మీ శక్తి కొలది అన్నదానం చేయడం లేదా నల్లని వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల కష్టాలు తొలగుతాయి.