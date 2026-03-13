Ugadi 2026:శ్రీ పరాభవనామ ఉగాది..వృశ్చిక రాశి కి ఈ ఏడాది కలిసొచ్చేనా?
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి వృశ్చిక రాశివారికి అనుకూలంగా మారనుంది. శని ప్రభావం, గురు గ్రహ సంచారం మీ జీవితంలో కొన్ని సవాళ్లు తెచ్చినప్పటికీ, మీ పట్టుదలే మిమ్మల్ని విజయం వైపు నడిపిస్తుంది..
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ ఉగాది తర్వాత ఎలా ఉండనుంది..?
1.కెరీర్, ఉద్యోగం...
శ్రమకు తగిన ఫలితం.. ఉద్యోగస్థులకు ఈ ఏడాది పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అర్ధాష్టమ శని ప్రభావం వల్ల కొన్ని పనుల్లో జాప్యం జరగొచ్చు. అయితే, మీ నిరంతర కృషి వల్ల జూన్ తర్వాత పరిస్థితులు చక్కబడతాయి.
జాగ్రత్త.. సహోద్యోగులతో అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. స్థానచలనం లేదా బదిలీ అయయే సూచనలు ఉన్నాయి.
వ్యాపారం.. వ్యాపారస్తులకు పెట్టిన పెట్టుబడులు మెల్లగా లాభాలను ఇస్తాయి. కొత్త భాగస్వామ్యాల విషయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ఆదాయం: ఈ ఏడాది ఆదాయం (11) వ్యయం (8) గా ఉంది. అంటే మీ ఆదాయం చాలా బాగుంటుంది. కానీ అదే స్థాయిలో ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
పొదుపు: అప్పుల నుండి విముక్తి పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే, విలాసవంతమైన వస్తువుల మీద ఖర్చు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఆస్తి తగాదాలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి.
3. కుటుంబం, వివాహం (Family & Marriage):
కుటుంబం: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్నపాటి అభిప్రాయభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మౌనంగా ఉండటం వల్ల చాలా సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
వివాహం: పెళ్లి ప్రయత్నాలు చేసే వారికి ఈ ఏడాది ద్వితీయార్ధంలో (Second half) అనుకూలమైన సంబంధాలు కుదురుతాయి. సంతానం విషయంలో ఉన్న ఆందోళనలు తొలగుతాయి.
4. ఆరోగ్యం (Health):
జాగ్రత్త: ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు. ముఖ్యంగా మోకాళ్లు, వెన్నుపాము లేదా ఉదర సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు.
చిట్కా: మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం, ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
5. పరిహారాలు (Remedies):
వృశ్చిక రాశి వారు శని ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి , శుభ ఫలితాల కోసం ఇవి పాటించండి:
హనుమాన్ చాలీసా: ప్రతిరోజూ లేదా కనీసం శనివారం రోజున హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల కష్టాలు తొలగుతాయి.
సుందరకాండ: మంగళవారం రోజున సుందరకాండ పారాయణం చేయడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది.
దానం: పేదవారికి నల్ల నువ్వులు లేదా నూనె దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.