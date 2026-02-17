Birth Stars: ఈ 5 నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారికి తొందర ఎక్కువ.. అదే వారి కొంపముంచుతుంది!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జన్మ నక్షత్రం మన స్వభావం, ఆలోచనా విధానం, నిర్ణయశైలిపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని నక్షత్రాల్లో జన్మించినవారు వేగం, ఆత్రుత, వెంటనే స్పందించే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. దానివల్ల కొన్నిసార్లు నష్టాలు తప్పవని పండితులు చెబుతున్నారు.
Birth Stars Astrology
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి నక్షత్రానికి ప్రత్యేక స్వభావం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారిలో తొందర, ఆత్రుత ఎక్కువగా కనిపిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆ తొందరపాటు వల్ల వారికి లాభాల కంటే నష్టాలే ఎక్కువగా వస్తాయని సూచిస్తున్నారు. మరి ఆ నక్షత్రాలేంటో తెలుసుకుందామా..
అశ్విని నక్షత్రం
అశ్విని నక్షత్రంలో జన్మించినవారికి వేగం, చురుకుదనం, వెంటనే స్పందించే గుణం సహజంగా ఉంటాయి. వీరు ఏ పని అయినా ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ప్రారంభిస్తారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ స్వభావం గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తుంది. కానీ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండా తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వీరి ప్రధాన లోపం. పెట్టుబడులు, ఉద్యోగ మార్పులు, వివాహ నిర్ణయాలు వంటి కీలక విషయాల్లో ఆత్రుత వల్ల నష్టాలు ఎదుర్కొంటారు.
మృగశిర నక్షత్రం
మృగశిర నక్షత్ర జాతకులు ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి అన్వేషిస్తూనే ఉంటారు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఈ అన్వేషణ తత్వం వల్ల ఒక నిర్ణయంపై స్థిరంగా ఉండలేరు. తొందరగా ఒక పని మొదలుపెట్టి, మరొక అవకాశం కనిపిస్తే దానివైపు మళ్లిపోవడం వీరి లక్షణం. ఈ చంచలత్వం వల్ల వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో స్థిరత్వం దెబ్బతింటుంది.
ఆరుద్ర నక్షత్రం
ఆరుద్ర నక్షత్రంలో పుట్టినవారు చాలా ఎమోషనల్ పర్సన్స్. కోపం, ఆనందం, బాధ ఏ ఫీలింగ్ అయినా వెంటనే బయటపడుతుంది. తొందరగా స్పందించడం, ఆలోచించకుండా మాట్లాడటం వల్ల మాటల్లో కఠినత్వం రావచ్చు. ముఖ్యంగా కుటుంబ సంబంధాల్లో చీలికలు వస్తాయి. వీరు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను త్వరగా తీసుకోవడం వల్ల నష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
మఖ నక్షత్రం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మఖ నక్షత్రంలో జన్మించినవారు నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. తమ ఆలోచనలపై బలమైన నమ్మకం పెట్టుకుంటారు. కానీ ఈ విశ్వాసం కొన్నిసార్లు తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దారి తీస్తుంది. ఇతరుల సలహా తీసుకోకుండా ముందుకు సాగితే సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఈ నక్షత్రంలో పుట్టినవారు పెద్దల మాట వినడం, నిర్ణయాన్ని సమీక్షించడం అలవాటు చేసుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
విశాఖ నక్షత్రం
విశాఖ నక్షత్ర జాతకులు లక్ష్యసాధనలో దూకుడుగా ఉంటారు. ఒకసారి నిర్ణయించుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వరకు వెనకడుగు వేయరు. అయితే ఈ దూకుడు కొన్నిసార్లు తొందరపాటు ఒప్పందాలు, సంబంధాల్లో ఇబ్బందులకు దారి తీస్తుంది. వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు, వివాహ నిర్ణయాలు వంటి విషయాల్లో సమగ్ర పరిశీలన అవసరం. కాబట్టి ప్రతి నిర్ణయాన్ని రెండు కోణాల్లో విశ్లేషించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.