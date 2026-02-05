- Home
Illicit Relationship: జాతకంలో ఈ గ్రహాలు చెడు స్థానంలో ఉంటే అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకోవడం పక్కా
Illicit Relationship: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి జాతకంలోని గ్రహాల స్థితులు, గ్రహ కలయికలను బట్టి ఆ వ్యక్తి ప్రవర్తన ఆధారపడి ఉంటుంది. అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకునే పరిస్థితిని తెచ్చే గ్రహాలు కొన్ిన ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇక్కడ చెప్పాము.
అక్రమ సంబంధాలకు కారణమైన గ్రహాలు
ఇప్పుడు అక్రమ సంబంధాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి జాతకంలో ఏర్పడే గ్రహ స్థితులు ఈ అక్రమ సంబంధాలకు కారణం అవుతాయి. గ్రహాలలో శుక్రుడు ప్రేమ, లైంగిక కోరికలకు కారకుడిగా చెప్పుకుంటారు. ఒక రాహు గ్రహం భ్రమలు కలిగించే గ్రహం. అలాగే హద్దులు దాటే స్వభావాన్ని ఇస్తాడు. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో శుక్రుడు, రాహువు ఒకే ఇంట్లో ఉంటే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది. లేదా ఆ రెండు గ్రహాలు పరస్పరం ఒకరికొకరిపై దృష్టి కలిగి ఉంటే ఆ జాతకుడు అక్రమ సంబంధం కలిగి ఉంటే అవకాశం ఎక్కువ.
కుజుడు కామోద్రేకానికి కారకుడు. అలాగే ధైర్యాన్ని కూడా అందిస్తాడు. కుజుడు, శుక్రుడి దృష్టి సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో కామ కోరికలు అధికంగా ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలో ఆలోచనలు అదుపు తప్పి పరస్త్రీ లేదా పరపురుషుడితో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుంటారు.
జాతకంలో 7 ఇల్లు
ఒక వ్యక్తి జాతకంలో 7వ ఇల్లు వివాహాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక 12వ ఇల్లు లైంగిక సుఖాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రెండు ఇళ్లపై రాహువు లేదా శని వంటి గ్రహాల ప్రభావం అధికంగా ఉంటే అక్రమ సంబంధాల సమస్య వస్తుంది. ఇలా ఉన్న వ్యక్తి వైవాహిక జీవితంలో అసంతృప్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు అక్రమ సంబంధాల వైపు నడుస్తాడు.
చంద్రుడి వల్ల
చంద్రుడు పాప గ్రహం కాదు. అతడు మన మనస్సుకు కారకుడు. అయితే చంద్రుడు పాప గ్రహాలతో కలిపినప్పుడు లేదా నీచ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి మనస్సు చంచలంగా మారిపోతుంది. దీని వల్ల అనైతిక ఆలోచనలు వస్తాయి. పర స్త్రీలు, పర పురుషులు వైపు ఆకర్షితులవుతూ ఉంటారు. ఇది చివరికి వివాహేతర సంబంధాలకు కారణం అవుతుంది.
జాతకంలో 8వ ఇల్లు
ఒక వ్యక్తి జాతకంలో 8వ ఇల్లు రహస్య జీవితాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ ఎనిమిదో ఇంట్లో రాహువు ఉంటే ఆ వ్యక్తి తన ప్రేమ సంబంధాలను రహస్యంగా ఉంచుతాడు. ఇలాంటి వారు జాతకాన్ని చూపించుకుని దోష పరిహారం చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకుంటే ఇలాంటి రహస్యంగా వివాహేతర సంబంధాలు కొనసాగించవచ్చు.