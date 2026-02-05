- Home
Naga chaitanya sobhita: నాగ చైతన్య భార్య శోభితా ధూళిపాళ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎన్నో విషయాలను షేర్ చేసుకుంది. చీకటిలో సినిమా ప్రమోషన్ కోసం శోభితా ఎన్నో ఇంటర్య్వూలు ఇచ్చింది. అలా ఆమె తన జీవితానికి చెందిన ఎన్నో అంశాలను చెప్పుకొచ్చింది.
శోభితా ధూళిపాళ - నాగ చైతన్య పెళ్లి
నటి శోభితా ధూళిపాళ 'చీకటిలో' సినిమాతో వార్తల్లోకి వచ్చింది. ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్లో కూడా చాలా చురుగ్గా పాల్గొంది. ఆ సమయంలో ఎన్నో ఇంటర్య్వూలు కూడ ఇచ్చింది. ఆ సమయంలో తన పెళ్లి గురించి, వైవాహిక జీవితం గురించి, ఆహారపు అలవాట్ల గురించి ఎన్నో విషయాలను షేర్ చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఆమె నటించిన మొదటి సినిమా ఇది. ఈ సినిమా నేరుగా ఓటీటీలోనే విడుదలైంది. నాగచైతన్య భార్యగా మారాక శోభితకు కూడా అభిమానులు పెరిగారు. సమంతతో విడిపోయాక శోభితను ప్రేమించాడు నాగ చైతన్య. వీరిద్దరూ పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
వంట చేయనని చెప్పెసిన శోభిత
నాగ చైతన్యను పెళ్లి చేసుకుని అక్కినేని ఇంటి కోడలిగా మారిపోయింది శోభితా ధూళిపాళ. దీంతో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో అధికంగా ఉంటుంది. ఆమె ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది? వంట చేస్తుందా? వంటి సందేహాలు వస్తుంటాయి. ఇంటర్య్వూలో పెళ్లి తర్వాత జీవితంపై మాట్లాడుతూ.. పెళ్లి అయిన తరువాత ఒక్కసారి కూడా వంట చేయలేదని చెప్పింది. తన భర్తకు, తనకు కలిపి రోజూ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తానని నిజం చెప్పేసింది. తనకు రకరకాల ఫుడ్ ట్రై చేయడం చాలా ఇష్టమని చెప్పింది. రోజూ ఒకే రెస్టారెంట్ నుంచి కాకుండా వేర్వేరు రెస్టారెంట్ల నుంచి ఆహారాన్ని రుచి చూస్తూ ఉంటానని చెప్పింది. వంటగదిలోకి వెళ్లి వండటం కన్నా, రోజూ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి తినేందుకు ఇష్టపడతానని చెప్పింది.
స్నేహితుల సలహా కూడా
శోభిత రోజూ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకే హోటల్ నుంచి లేదా ఒకే రకమైన ఆహారం రోజూ తినడం కష్టం అందుకే ఆమె ఏ హోట్ నుంచి ఆహారం బాగుంటుంది? ఏ ఫుడ్ బాగుంటుంది? అనే విషయాలు స్నేహితులు, బంధువుల నుంచి తెలుసుకుంటుంది. వారు చెప్పినదాన్ని బట్టి ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటుంది. శోభితకు హైదరాబాద్ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇక్కడ అమ్మే పునుగులు, సమోసా, మిరపకాయ బజ్జీ, టిఫిన్లు వంటి స్థానిక వంటకాలను ఇష్టపడుతుంది. అయితే, వీటిని ఆర్డర్ చేసే ముందు మాత్రం మంచి రెస్టారెంట్ నుంచే ఆర్డర్ పెడుతుందట.
పెళ్లి తరువాత సినిమాలు
శోభిత 2024లో నాగ చైతన్యను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఆమె ఏడాది పాటూ ఎలాంటి సినిమాలు చేయలేదు. నాగ చైతన్య కుటుంబం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతో పేరున్నది. పెళ్లి తర్వాత నటనకు గ్యాప్ రాలేదని, పెళ్లై ఇంకా ఏడాదే అయిందని, తన పని ఎప్పుడూ స్వతంత్రంగా ఉంటుందని చెప్పింది శోభిత. తన అత్తమామలను సినిమా పరిశ్రమలో భాగంగా చూడనని, వారిని కుటుంబ సభ్యులుగా మాత్రమే చూస్తానని వివరించింది శోభితా.