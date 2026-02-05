Birth Date: ఇంటి మొదటి సంతానం ఈ తేదీల్లో పుడితే.. వాళ్లు కుబేరులు కావడం పక్కా
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ వారి ఆర్థిక స్థితిగతులను, అదృష్టాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇంటి మొదటి సంతానం కొన్ని తేదీల్లో పుడితే, వారు కుబేరులు అవ్వడమే కాకుండా, వారి రాకతో కుటుంబం దశ కూడా మారుతుంది.
నెంబర్ 1 ( 1, 10, 19, 28)..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన మొదటి సంతానానికి సూర్యుడి అనుగ్రహం ఉంటుంది. వీరు పుట్టగానే.. తండ్రికి లేదా కుటుంబానికి ఏదో ఒక రూపంలో ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. వీరు పుట్టుకతోనే నాయకత్వ లక్షణాలతో పుడతారు. వ్యాపారం లేదా ప్రభుత్వ రంగాల్లో అత్యున్నత శిఖరాలకు చేరుకొని కోట్లు సంపాదిస్తారు. వీరు తమ సొంత కాళ్లపై నిలబడి రాజ భోగాలను అనుభవిస్తారు.
నెంబర్ 5 ( 5, 14, 23)
న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో జన్మించిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు.వీరు సహజంగా చాలా తెలివితేటలు కలిగి ఉంటారు. వీరిని బుధ గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. బుధుడు బుద్ధికి కారకుడు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు బుధ గ్రహ ప్రభావంతో చాలా తెలివిగా ఉంటారు. వీరు ఇంట్లో అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. వారు పెరిగి పెద్దయ్యాక.. గొప్ప స్థాయికి వెళతారు. షేర్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ లేదా కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో వీరు అపారమైన సంపదను ఆర్జిస్తారు. తెలివితేటలే వీరిని కుబేరులను చేస్తాయి.
నెంబర్ 6( 6, 15, 24)..
న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో జన్మించినవారంతా నెంబర్ 6 కిందకు వస్తారు. వీరికి శుక్రుడు అధిపతి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన తర్వాత.. ఇంట్లో విలాసవంతమైన వస్తువులు ( ఇల్లు, కారు) కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. వీరికి లక్ష్మీ కటాక్షం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కష్టపడకుండానే సంపద వీరిని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. కళలు, మీడియా, విలాసవంతమైన వ్యాపారాల్లో వీరు రారాజులుగా వెలుగుతారు.
నెంబర్ 9 ( 9, 18, 27)..
న్యూమరాలజీ ప్రకారం 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు.ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మొదటి సంతానం అయితే.. వీరు ఇంటికి అదృష్టాన్ని మోసుకువస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన మొదటి సంతానం వల్ల కుటుంబానికి భూములు, ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. వీరు చాలా పట్టుదలతో ఉంటారు. రియల్ ఎస్టేట్ లేదా రక్షణ రంగాల్లో వీరు భారీగా సంపాదిస్తారు. ఎంతటి కష్టాన్నైనా ఓర్చి విజయం సాధించడం వీరి నైజం.