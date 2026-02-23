Mercury Retrograde: బుధుడి తిరోగమనం...ఈ నాలుగు రాశులకు ఊహించని కష్టాలు తప్పవు
Mercury Retrograde: బుధుడు మార్చిలో తిరోగమనంలోకి వెళ్లనున్నాడు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి ఊహించని నష్టాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.కర్కాటక రాశి...
బుధుడు కుంభ రాశిలో మార్చిలో తిరోగమనంలోకి వెళ్లనున్నాడు. దీని కారణంగా కర్కాటక రాశివారికి అనేక సమస్యలు రానున్నాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి కెరీర్ లో హెచ్చు తగ్గులు రావచ్చు. కాబట్టి, ప్రతి పనిని జాగ్రత్తగా చేయాలి. చిన్న తప్పులకు కూడా తిట్లు తినాల్సి రావచ్చు. అందుకే, ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా రావచ్చు. కాబట్టి, ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత తగ్గొచ్చు.అందుకే, ఈసమయంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు.
2.కన్య రాశి..
బుధుడు కుంభ రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం వల్ల కన్య రాశివారికి కూడా ఊహించని సమస్యలు రావచ్చు. కొత్త ప్లేస్ కి బదిలీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఊహించని కష్టాలు రావచ్చు. ఈ సమయంలో వీలైనంత వరకు ఓర్పుగా ఉండాలి. విదేశాలలో చదువుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారు కొన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కోవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం గురించి అజాగ్రత్తగా ఉండకండి.
3.మకర రాశి..
మకర రాశి రెండో ఇంట్లో బుధుడు తిరుగోమనంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి మీ మాటను నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎవరితో అయినా మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయి. సన్నిహితులు కూడా కలత చెందవచ్చు. విద్యకు సంబంధించిన విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. చెడు సహవాసాన్ని నివారించండి. గొంతు , చెవి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు, కాబట్టి మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.
4.మీన రాశి..
మీనరాశి వారికి, బుధుడు తిరోగమనం అనుకోని సమస్యలు తెచ్చి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అనుకోని నష్టాలు రావచ్చు. కాబట్టి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళనలు ఉండవచ్చు. కొంతమందికి పదోన్నతి లేదా వాయిదా పడవచ్చు, ఇది నిరాశకు కారణం కావచ్చు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి.