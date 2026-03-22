Kitchen Vastu: వంటగదిలో చెప్పులేసుకుని వంట చేస్తే జరిగే అనర్థాలు ఇవే
Kitchen Vastu: భారతీయ సంస్కృతిలో వంటగదికి ఎంతో పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. పెద్దలు చెబుతున్న ప్రకారం వంటగదిలోకి చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ల కూడదు కూడా. కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది చెప్పులు వేసుకుని వంట చేస్తున్నారు. దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి.
అన్నపూర్ణ దేవి నివాసం
వంటగది అంటే కేవలం ఒక గది లేదా ప్రదేశం కాదు. అది ఎంతో పవిత్రమైనది. ఈ గది సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిదేవత అయిన అన్నపూర్ణా దేవి నివసించే స్థలంగా చెప్పుకుంటారు. బయటి నుంచి ఆ చెప్పులతోనే వంటగదిలోకి వెళ్లడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. అలా చేస్తే అన్నపూర్ణ దేవిని అవమానించినట్లేనని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. హిందూ ధర్మం ప్రకారం, దేవుడు ఉండే చోటికి చెప్పులతో వెళ్లకూడదు. అలాంటప్పుడు వంటగదిలో చెప్పులు వేసుకుని వంట చేస్తే అది అన్నపూర్ణ దేవికి కోపం తెప్పిస్తుంది.
వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
వాస్తు శాస్త్రం కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతుంది. రాజవల్లభ, సమరాంగణ సూత్రధార వంటి ప్రాచీన వాస్తు గ్రంథాల్లో చెప్పులు వేసుకుని వంట చేయడం గురించి ప్రస్తవిం ప్రస్తావన ఉంది. ఈ రెండు శాస్త్రాలు చెబుతున్న ప్రకారం ఇంట్లోని రెండు ప్రదేశాలను ఎప్పుడైనా పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి. అవి పూజగది, వంటగది. ఈ రెండూ గదులు పరిశుభ్రతంగా ఉంటేనే దేవతలు కరుణిస్తారు. ఈ రెండు గదులు పరిశుభ్రంగా, పవిత్రంగా ఉంటే అంతా మంచే జరుగుతుంది.
నెగెటివ్ ఎనర్జీ ప్రవేశం
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం చెబుతున్న ప్రకారం బూట్లు, చెప్పులతో రాహు, కేతువుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చెప్పుల వల్ల నెగెటివ్ ఎనర్జీ వంటగదిలోకి చేరే అవకాశం ఉంది. ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ చెప్పులు వేసుకుని వంట చేసిన ఆహారం ద్వారా కుటుంబ సభ్యులకు వ్యాపిస్తుంది. దీనివల్ల అనారోగ్యాలు వస్తాయి. అలాగే ఇంట్లో అనవసర గొడవలు, ధన నష్టం వంటివి జరిగే అవకాశం ఉంది.
వాస్తు, మతపరమైన కోణంలోనే కాదు ఈ విషయాన్ని సైన్సు పరంగా కూడా చూసినా కూడా ఈ అలవాటు చాలా హానికరం. మనం బయట తిరిగే చెప్పులతో పాటు సూక్ష్మక్రిములను, బ్యాక్టీరియాను ఇంట్లోకి వస్తాయి. అవే చెప్పులను వంటగదిలో వాడితే ఆ బ్యాక్టిరియా, వైరస్ మన ఆహారంలో చేరే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం దెబ్బతినవచ్చు.
పరిష్కారం ఇదిగో
చలికాలంలో నేల చాలా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాలంలో ఎక్కువ మంది చెప్పులు ఇంట్లో వేసుకుంటారు. కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడేవారికి వైద్యులే చెప్పులు ధరించమని సలహా ఇస్తారు. అలాంటి సమయం చెప్పులు వేసుకోక తప్పదు. కానీ వంట చేసేటప్పుడు ఆ చెప్పులు తీసేస్తే సరిపోతుంది.
ఇంట్లో వేసుకోవడం తప్పనిసరి అనుకునేవారు కొన్ని సులభమైన వాస్తు నియమాలను పాటించవచ్చు. బయట వేసుకునే చెప్పులను ఇంట్లోకి వాడకండి. ప్రత్యేకంగా వంటగది కోసం శుభ్రమైన ఉన్ని లేదా వస్త్రంతో చేసిన చెప్పులను వాడండి. వాటిని వేసుకుని ఎప్పుడూ బయటకు లేదా బాత్రూమ్కు వెళ్లకండి. వంటగది అన్నపూర్ణా దేవి, అగ్ని దేవుడి నిలయంగా భావిస్తారు. అపవిత్రమైన పాదాలతో అక్కడికి వెళ్లడం మంచిది కాదు. ః