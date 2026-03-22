- Building Home: పిల్లల కోసం ఇల్లు కట్టి మీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోకండి.. తల్లిదండ్రులకు వ్యాపారవేత్త సలహా
Building Home: పిల్లల కోసం ఇల్లు కట్టి మీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోకండి.. తల్లిదండ్రులకు వ్యాపారవేత్త సలహా
Building Home: ఒక వ్యాపారవేత్త చేసిన కామెంట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. పిల్లల కోసం ఇల్లు కట్టి జీవితాంతం ఆ అప్పులు తీరుస్తూ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దని భారతీయ తల్లిదండ్రులకు సలహా ఇచ్చాడు జస్వీర్ సింగ్ అనే స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడు.
ఇంటికోసం జీవితమే పణం
ఒక వ్యాపారవేత్త చేసిన కామెంట్లు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా తల్లిదండ్రులలో చర్చకు దారితీసాయి. గురుగ్రామ్ కు చెందిన వ్యాపారవేత్త జస్వీర్ సింగ్ పిల్లల కోసం ఇల్లు కట్టి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దు అంటూ తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి కామెంట్లు చేశారు. ఈ మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. భారతీయ కుటుంబాల్లో పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఇల్లు కట్టడాన్ని పెద్ద లక్ష్యంగా భావిస్తారు. ఆ ఇల్లు కోసం తమ జీవితాన్నే పణంగా పెడతారు. జీవితాంతం ఆ ఇంటి కోసం చేసిన రుణాలను తీరుస్తూనే ఉంటారు. ఈ విషయంపైనే జస్వీర్ సింగ్ మాట్లాడారు. అసలు ఆయన ఏమన్నారు? పిల్లలకు పెంపకం విషయంలో ఎలాంటి సలహాలు ఇచ్చారో తెలుసుకోండి.
ఎవరు జస్వీర్ సింగ్
జస్వీర్ సింగ్ ఒక స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడు. ఆయన నాట్ డేటింగ్ అనే కంపెనీకి సీఈవోగా పనిచేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్టులో తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తన కుటుంబంలో జరిగిన అనుభవాన్ని ఉదాహరణగా చూపించారు. తన తాతగారు ఎంతో కష్టపడి ఇల్లు కట్టారని, ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు ఖాళీగా ఉందని చెప్పారు. కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఆయన కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును ఆ ఇంటిని కట్టేందుకే ఉపయోగించారని, కానీ ఆ ఇంట్లో తన తండ్రి నివసించలేదని చెప్పారు. తన తాత కష్టమంతా వృధా అయిపోయిందని.. చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నారని వివరించారు.
ఎందుకు ఇల్లు కట్టకూడదు
నేటి కాలంలో పిల్లలు చదువు, ఉద్యోగాల కోసం పెద్ద నగరాలకు, విదేశాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. అక్కడే స్థిరపడేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి కట్టిన ఇళ్లు ఖాళీగా ఉండిపోతున్నాయి. మీ పిల్లలు మీ కంటే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు. అలాంటప్పుడు వారి జీవనశైలే మారిపోతుంది. మీరు కట్టిన ఇళ్లలో వారు ఉండకపోవచ్చు అని అన్నారు. తమ సంపాదన మొత్తం పిల్లల కోసం కట్టే ఇంటి పై ఖర్చు చేయకుండా.. పిల్లలకు విద్యా, నైపుణ్యాలు అందించేందుకు వారికి మంచి జీవిత సౌకర్యాల్ని ఇచ్చేందుకు వెచ్చించడం మంచిదని సూచించారు. ఇల్లు కట్టడం తప్పు కాదని.. కానీ ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఇల్లు కట్టాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన చెబుతున్నారు.
నిజమే కదా
జస్వీర్ సింగ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. పిల్లల కోసం ఇల్లు కట్టి తల్లిదండ్రులు తమ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారని పరోక్షంగా చెప్పినట్టు ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో కూడా మిశ్రమంగా స్పందించారు నెటిజన్లు. కొంతమంది అది నిజమేనని ఒప్పుకున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఇల్లు అనేది కేవలం ఆస్తి కాదని. అది ఒక భద్రత అని వాదించారు. మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో సొంత ఇల్లు అనేది ఒక కల అని కామెంట్లు చేశారు. ఇల్లు కట్టకూడదనే అభిప్రాయాన్ని కొంతమంది వ్యతిరేకించారు. జస్వీర్ సింగ్ చెప్పిన ప్రకారం ఇంటి కోసమే జీవితం మొత్తం ఈఎమ్ఐలు కడుతూ గడుపుతున్న తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటివారు నిర్ణయాన్ని తీసుకోకుండా ఆ డబ్బును పిల్లలకు మంచి విద్యను, స్కిల్స్ అందించడంలో ఖర్చుపెడితే మంచిదని అతని అభిప్రాయం.