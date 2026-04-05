Lucky Zodiac Signs: రాజయోగంతో పుట్టే 4 రాశులు ఇవే.. జీవితాంతం మహరాజుల్లా బతుకుతారు
Lucky Zodiac Signs: జ్యోతిషశాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం కొన్ని రాశులలో పుట్టిన వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం అధికంగా ఉంటుంది. పుట్టుకతోనే కొన్ని రాశుల వారు రాజయోగంతో పుడతారు. దీనివల్ల వారికి జీవితాంతం రాజభోగాలు దక్కుతాయి. విలసంగా జీవిస్తారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి అధిపతి శుక్రుడు. జ్యోతిషంలో శుక్రుడిని విలాసాలను అందించే గ్రహం పరిణిస్తారు. ఎవరి జాతకంలో అయిన శుక్రుడు మంచి స్థితిలో ఉంటే ఆ వ్యక్తి రాజభోగాలు అనుభవిస్తాడు. భౌతిక సుఖాలు, సంపదకు కలుగుతాయి. ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడే కాబట్టి ఈ రాశిలో పుట్టిన వారికి డబ్బుకు లోటు ఉండదు. జీవితాంతం మహారాజుల్లా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు ఎంతో అదృష్టవంతులని చెప్పుకోవాలి. వీరికి స్వతహాగానే విలాసవంతమైన జీవనశైలి అంటే చాలా ఇష్టం. అలాంటి జీవితం కోసం కష్టపడి పనిచేసి బోలెడంత డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఇక కర్కాటక రాశి వారి అధిపతి చంద్రుడు. కాబట్టి వీరు చిన్న చిన్న విషయాలకే చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటారు.
సింహ రాశి
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం సింహ రాశి వారు స్వతహాగానే మారాజులు. ఈ రాశి వారి అధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడిని గౌరవం, విజయానికి ప్రతీకగా చెప్పుకుంటారు. సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల ఈ రాశిలో పుట్టిన వారు గొప్పగా జీవిస్తారు. వారు చేసే పనిలో అపారమైన గౌరవం దక్కుతుంది. వీరు గొప్ప టీమ్ లీడర్లు అవుతారు. వీరి జీవితంలో సంపదకు కొదవ ఉండదు. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారిని పాలించేది కుజుడు. ఈ రాశిలో పుట్టిన వారు విజయం సాధించడానికి ఎంత కష్టమైన పడతారు. కష్టపడి విపరీతమైన డబ్బును కూడబెడతారు. ఆ డబ్బుతో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. జీవితంలో వీరికి ఏనాడూ డబ్బుకు లోటు రాదు. తమ కోరికలన్నీ డబ్బుతోనే తీర్చుకుంటారు.