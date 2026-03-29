Rahu Ketu Effects: రాహు కేతువుల వల్ల ఈ 5 రాశులకు జీవితంలో కష్టాలు తప్పకపోవచ్చు
Rahu Ketu Effects: జ్యోతిషశాస్త్రంలో రాహు, కేతువుల ప్రభావం మొదలైందంటే… ఆ వ్యక్తిని నానా రకాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాయి ఆ రెండు గ్రహాలు. శని కంటే ఈ రెండు గ్రహాలే వెరీ డేంజర్. ఈ రెండు 5 రాశుల వారు ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఎక్కువ.
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజ గ్రహం. ఈ రాశిలోకి రాహువు ప్రవేశించాడంటే వీరి జీవితంలో కష్టాలు మొదలైపోతాయి. కుజుడు అగ్ని తత్వ కలిగిన గ్రహం. దీని వల్ల రాహు గ్రహం ప్రభావం వల్ల ఈ రాశి వారికి చెడుగా ఉంటుంది, రాహువు ఈ రాశి వారి జీవితంలో గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తాడు. దీనివల్ల కొన్ని సార్లు తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరికి కోపం పెరుగుతుంది. దీని వల్ల వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలు మొదలవుతాయి. ప్రమాదాలు, ఆర్థిక నష్టాలు జరగవచ్చు. ఒంటరితనం పెరిగిపోతుంది. అందరికీ దూరమవుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి అధిపతి చంద్ర గ్రమం. ఈ రాశిలో రాహు, కేతువులు ప్రవేశించినప్పుడు గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష శాస్త్రంలో గ్రహణ యోగాన్ని అశుభకరంగా భావిస్తారు. రాహు, కేతువులు వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి అనేక కష్టాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారికి నిద్రలేమి సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది. అలాగే వీరికి మానసిక సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే ఆందోళన, భయం, ఒత్తిడి వంటివి ఎదుర్కొంటారు. జీవితంలోని సంతోషం ఒక్కోసారి దూరమైపోతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశిలోకి ఎప్పుడైనతే రాహు, కేతువులు ప్రవేశిస్తారో అప్పుడు గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. రాహువు లేదా కేతువు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఈ రాశి వారికి అవమానాలు మొదలవుతాయి. వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. ఈ రాశి వారికి అహంకారం పెరిగి సమస్యలు తెచ్చుకుంటారు. చేసిన పనిలో ఓటమి ఎదురవ్వచ్చు, ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. ఎప్పుడైతే రాహువు, కేతువు ఈ రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు వీరికి శత్రువులు పెరిగిపోతాయి. అలాగే గొడవల్లో ఇరుక్కుంటారు. న్యాయపరమైన చిక్కుల్లో పడి జైలు శిక్ష కూడా పడవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఈ రాశి వారి జీవితాన్ని నాశనం చేసి తీవ్రమైన పరువు నష్టానికి కారణమవుతాయి.
మీన రాశి
మీన రాశికి అధిపతి గురు గ్రహం. ఈ గురుడు జ్ఞానం, ధర్మం, సంపద, అదృష్టానికి కారకుడిగా చెప్పుకుంటారు. రాహువు లేదా కేతువు మీన రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి ప్రవర్తన మారిపోతుంది. చెడు అలవాట్లు మొదలుపెడతారు. మాదకద్రవ్యాలకు బానిస కావచ్చు. మంచి, చెడుల మధ్య తేడాను గుర్తించలేకపోతారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా రావచ్చు.