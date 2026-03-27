April Raja Yoga: ఏప్రిల్లో డబుల్ రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులవారు డబ్బుకు కేరాఫ్ అడ్రెస్
April Raja Yoga: ఏప్రిల్ లో చతుర్గ్రాహి యోగంతో పాటు మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ రెండు యోగాల వల్ల 5 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసివస్తుంది. కుజుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, శని మీనరాశిలో సంచరించడం వల్ల ఈ రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెల అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరిపై ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉంది. అయినా కూడా ఈ నెల రెండో భాగంలో సూర్యుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వీరికి ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పై అధికారులతో మంచి అనుబంధం ఏర్పడుతుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెల ఎన్నో లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ నెలలోని ద్వితీయార్ధంలో శుక్రుడు సొంత రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని వల్ల ఈ రాశి వారి కెరీర్లో అద్భుతంగా సాగుతుంది. వీరు విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనే అవకాశం ఉంది. డబ్బులు బాగా ఖర్చు పెడతారు.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెల మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఈ నెల ప్రారంభంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. తర్వాత మాత్రం సూర్యుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్న మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని వల్ల సింహ రాశి వారి పలుకుబడి పెరిగిపోతుంది. ఇక రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
ఏప్రిల్ నెలలో తులా రాశి వారు తమ అధిపతి అయిన శుక్రుడి ప్రభావంలో ఉంటారు. దీని వల్ల కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి మంచి మద్దతు దక్కే అవకాశం ఉంది.
ధను రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెల అద్భుతంగా సాగుతుంది. వీరి రాశ్యాధిపతి గురుడు. అతడి దృష్టి ఈ రాశి వారిపై ఉంటుంది. కాబట్టి కుటుంబంలో శుభకార్యాలు, సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. మంచి పేరున్న వ్యక్తులను కలుస్తారు.