Planetary movement: గ్రహాల మూమెంట్ మొదలైంది.. సంక్రాంతికి ఈ రాశులు రిచ్ అవ్వడం పక్కా
Planetary movement: గ్రహాలు ఒకే సమయంలో ఎక్కువ మార్పులు చేసుకుంటున్నాయి. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారు సంక్రాంతి సమయానికి ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
సంక్రాంతి పండగ వచ్చేస్తోంది. ఈ పండగ వస్తూ వస్తూనే మన జీవితాల్లో చాలా మార్పులు తీసుకురానుంది. కొత్త సంవత్సరంలో వస్తున్న మొట్ట మొదటి పండగ ఇది. సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించడాన్నే మకర సంక్రాంతి అంటారు.ఇలా మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించే సమయంలోనే శుక్రుడు మకర రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. దీని కారణంగా శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనితో పాటు.. ధనుస్సు రాశిలో కుజుడు, బుధుడి కలయిక వల్ల బుదాధిత్య యోగం, వృద్ధి యోగం, రవి యోగం కూడా ఇదే రోజున ఏర్పడుతున్నాయి.ముఖ్యంగా, గురు, చంద్రుల స్థానం కారణంగా గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. వీటన్నింటి వల్ల ఐదు రాశుల జీవితాలు పూర్తిగా మారపోనున్నాయి. ముఖ్యంగా ధనవంతులు కానున్నారు. ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
మేష రాశి..
మేష రాశివారికి ఈ ఏడాది సంక్రాంతి పండగ చాలా శుభాలను మోసుకురానుంది. సంక్రాంతికి ఈ రాశుల అదృష్ట ద్వారాలు తెరచుకోనున్నాయి. పాత అప్పుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి చేతికి డబ్బులు అందుతాయి. గురుడి ఆశీస్సులతో కొత్త ఉద్యోగం, వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి ఇది కొత్త సమయం. మీ జీతం కూడా పెరుగుతుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ల నుంచి ఆకస్మిక ధన లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి...
సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో, మకర రాశి వారికి రాజయోగం ప్రారంభమౌతుంది. ఆర్థిక పరస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి చాలా కాలంగా ఉన్న కోరికలన్నీ నెరవేరతాయి. సొంత వ్యాపారం ఉన్నవారికి కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. సంక్రాంతి సమయంలో మకర రాశివారికి వారి వృత్తిలో గొప్ప విజయం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో గౌరవం, ప్రతిష్ఠ పెరుగుతాయి. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు లభిస్తాయి. విద్యార్థులు మరింత ఏకాగ్రతతో చదివి పోటీ పరీక్షలలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో తీసుకున్న అన్ని ఆర్థిక నిర్ణయాలు మరింత ఫలవంతంగా ఉంటాయి.
మీన రాశి..
శని మీన రాశి వారికి అపారమైన సంపద , అదృష్టాన్ని అందిస్తాడు. పెట్టుబడుల నుండి మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. మీరు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. శుభ కార్యాలు ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణాన్ని వ్యాపింపజేస్తాయి. అలాగే, మీ అన్ని పనులలో కుటుంబం నుండి సపోర్టు లభించడంతో మీరు ఆర్థిక అభివృద్ధిని చూస్తారు. అదనంగా, శని దయ వల్ల మీ జీవితంలో స్పష్టత , క్రమశిక్షణ ఏర్పడతాయి. అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల పరిచయం వల్ల భవిష్యత్తుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఏ పని చేసినా మీరు ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు.
వృశ్చిక రాశి..
ఈ సంక్రాంతి పండగ వేళ.. వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్ర-బుధ సంయోగం కారణంగా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో, మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీరు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. విదేశీ వనరుల నుండి కూడా డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయాన్ని మీకు విజయాల కాలంగా చెప్పవచ్చు. గురువు దయ వల్ల, మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో లాభం పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీరు చేసే ఏ పని అయినా రెట్టింపు లాభాలు పొందుతారు.
వృషభ రాశి..
సంక్రాంతి వృషభ రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి లాభం పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా, మీరు చేపట్టిన పనులలో కూడా విజయం సాధిస్తారు. శని, గురువుల అనుకూల స్థానం కారణంగా, ఈ సంక్రాంతి వృషభ రాశి వారికి సువర్ణావకాశాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో, డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి